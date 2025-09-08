Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум езидам Радже Джавояну и Важи Гамояну, обвиненных в нападении на предпринимателя Василия Жуйкова на его базе отдыха. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе прокуратуры региона.
«Они признаны виновными в совершении преступления по п. „а“ ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — уточнили в ведомстве. Им назначили по 6,5 лет лишения свободы. Джавоян отбывать наказание будет в колонии особого режима, а Гамоян — в ИК строгого режима. Вину мужчины не признали.
Потасовка, после которой мужчин арестовали, произошла в декабре 2024-го. По словам Жуйкова, Джавоян, Гамоян и их товарищи отдыхали в его беседке. Когда срок аренды истек, Василий попросил их уйти, но те отказались. Завязался конфликт. Василий уверяет, что его жестоко избили толпой. В окружении подсудимых это опровергают и утверждают, что конфликт якобы первым начал Жуйков.
Кроме того, уголовное дело езидов может быть связано с арестом бывшего руководителя отдела полиции №2 Александра Банникова. Ему вменяют получение взятки. Якобы за 100 тысяч рублей он отмазал Джавояна и Гамояна от уголовной ответственности после стычки с Жуйковым. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
