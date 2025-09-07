Guardian: Абрамовича заподозрили в отмывании миллиардов на сделке с «Сибнефтью»

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича по подозрениям в коррупции и отмывании денег. Соответствующая информация содержится в документах Федерального уголовного суда Швейцарии.
«Следователи Джерси изучают происхождение состояния Романа Абрамовича, которое, как утверждается в судебных документах, было сколочено „в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах“. В рамках расследования власти направили в швейцарские суды запросы о предоставлении документации по банковским счетам компаний, связанных с бизнесменом», — пишет газета The Guardian со ссылкой на судебные документы.
Один из запросов касается подозрений в отмывании средств от продажи «Сибнефти» в 2005 году на сумму 13 млрд долларов. Другой связан с возможным нарушением санкционного режима — после включения Абрамовича в санкционный список Джерси в 2022 году зафиксированы переводы потенциально связанных с ним активов. Швейцарский суд удовлетворил запросы властей Джерси, отклонив попытки адвокатов миллиардера заблокировать передачу таких документов.
По данным издания, представители Абрамовича отвергают все обвинения, называя любые предположения о причастности бизнесмена к преступной деятельности безосновательными. Расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.