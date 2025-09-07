В Екатеринбурге на небоскреб-недострой «Призма» без какой-либо страховки залез молодой человек. Обеспокоенные горожане засняли смельчака на видео. Молодой екатеринбуржец рассказал URA.RU, для чего нужен был этот риск.
«Сказать честно, не очень комфортно. На 21 этаже на ржавых балках. Плюсом внизу полиция и толпа народу, охрана самого недостроя. Нелегко», — поделился с агентством молодой человек.
Цель «вылазки» — неповторимые кадры города. Также парень увековечил на стене небоскреба инициалы своего псевдонима — «ДМ».
Молодой человек признался, что увлекается экстремальным занятием уже давно. По его словам, спуск дается проще. Однако как именно он пробрался в здание оставил в секрете.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
