«Пришла беда»: полное заявление Симоньян о страшной болезни и экстренной операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пришла на телеэфир, чтобы сообщить о своей тяжелой болезни и предстоящей операции. Таким образом она намерена поддержать тех, кто борется за свою жизнь и за здоровье своих близких. Об этом она заявила в прямом эфире.
«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция. И я все равно пришла. Потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг. Тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких. И тех, кто борется одновременно и за здоровье близких, и за свою собственную жизнь, и при этом воспитывает детей — как это произошло со мной», — заявила Симоньян в телеэфире канала «Россия 1».
Она призналась, что долго думала над тем, стоит ли ей приходить на эфир. Во время съемок на ней был орден, и Симоньян отметила, что такие ордена ничуть не меньше заслуживают самоотверженные труженики в разных уголках страны. Но для нее он представляет особую ценность, так как он православный и был вручен патриархом, который поддержал ее в сложный момент.
Журналистка напомнила трагическую историю, которая случилась с ее мужем. Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме. Своим примером она хочет показать всем, кто отчаялся, что нельзя впадать в уныние и поддаваться страху, потому что россияне, по ее словам, обладают особой силой духа.
Симоньян также упомянула героические поступки христиан в истории — про равноапостольную княгиню Ольгу, девочек из «Молодой гвардии», матушки Марии во Франции, Прохора — ученика Иоанна Богослова, и других. Полное видео с ее выступлением по этой теме ниже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.