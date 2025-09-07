07 сентября 2025

Пленный ВСУ раскрыл детали неэффективной подготовки мобилизованных

Пленный боевик ВСУ Хвостик: часть призывников отправили на фронт без обучения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленный ВСУ пожаловался на отправку на фронт без огневой подготовки
Пленный ВСУ пожаловался на отправку на фронт без огневой подготовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Часть мобилизованных в ВСУ отправили на фронт без огневой подготовки, а другую часть солдат заставляли рыть окопы вместо окончания обучения. О нарушениях в подготовке мобилизованных рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.

«Группу призывников отправили на фронт в Сумы без проведения обязательной огневой подготовки. Другую часть мобилизованных, включая меня, направили в Черноморск (Одесская область) для обучения в роту огневой поддержки с использованием иностранного вооружения. Однако и нас отправили на передовую раньше срока с формулировкой: „Вы не умеете стрелять, поэтому едьте копать блиндажи“, — рассказал Хвостик РИА Новости.

Хвостик, являясь номером гранатометного расчета, впервые увидел гранатомет только в Сумах. Ранее сообщалось о подобных случаях нехватки подготовки у военнослужащих ВСУ, что приводит к повышенным потерям на фронте.

Ранее сообщалось, что в Сумской области уже фиксировались случаи плохой координации между украинскими военными и иностранными наемниками, что приводило к инцидентам с «дружественным огнем» и исчезновению подразделений. По данным российских силовых структур, командование ВСУ использует наемников для восполнения потерь, однако не обеспечивает им должной подготовки и взаимодействия с регулярными частями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть мобилизованных в ВСУ отправили на фронт без огневой подготовки, а другую часть солдат заставляли рыть окопы вместо окончания обучения. О нарушениях в подготовке мобилизованных рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. «Группу призывников отправили на фронт в Сумы без проведения обязательной огневой подготовки. Другую часть мобилизованных, включая меня, направили в Черноморск (Одесская область) для обучения в роту огневой поддержки с использованием иностранного вооружения. Однако и нас отправили на передовую раньше срока с формулировкой: „Вы не умеете стрелять, поэтому едьте копать блиндажи“, — рассказал Хвостик РИА Новости. Хвостик, являясь номером гранатометного расчета, впервые увидел гранатомет только в Сумах. Ранее сообщалось о подобных случаях нехватки подготовки у военнослужащих ВСУ, что приводит к повышенным потерям на фронте. Ранее сообщалось, что в Сумской области уже фиксировались случаи плохой координации между украинскими военными и иностранными наемниками, что приводило к инцидентам с «дружественным огнем» и исчезновению подразделений. По данным российских силовых структур, командование ВСУ использует наемников для восполнения потерь, однако не обеспечивает им должной подготовки и взаимодействия с регулярными частями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...