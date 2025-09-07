Часть мобилизованных в ВСУ отправили на фронт без огневой подготовки, а другую часть солдат заставляли рыть окопы вместо окончания обучения. О нарушениях в подготовке мобилизованных рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
«Группу призывников отправили на фронт в Сумы без проведения обязательной огневой подготовки. Другую часть мобилизованных, включая меня, направили в Черноморск (Одесская область) для обучения в роту огневой поддержки с использованием иностранного вооружения. Однако и нас отправили на передовую раньше срока с формулировкой: „Вы не умеете стрелять, поэтому едьте копать блиндажи“, — рассказал Хвостик РИА Новости.
Хвостик, являясь номером гранатометного расчета, впервые увидел гранатомет только в Сумах. Ранее сообщалось о подобных случаях нехватки подготовки у военнослужащих ВСУ, что приводит к повышенным потерям на фронте.
Ранее сообщалось, что в Сумской области уже фиксировались случаи плохой координации между украинскими военными и иностранными наемниками, что приводило к инцидентам с «дружественным огнем» и исчезновению подразделений. По данным российских силовых структур, командование ВСУ использует наемников для восполнения потерь, однако не обеспечивает им должной подготовки и взаимодействия с регулярными частями.
