В Свердловской области грибники нашли «глухого» рыжика. Такое название гриб получил из-за отсутствия пластинок и белого налета, который появляется из-за поражения другим грибом-паразитом. Находкой свердловчане поделились в соцсетях.
«Похож на рыжика, но снизу перепонок нет. И снизу покрыт белесым налетом», — рассказали уральцы в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
В сообществе любителей «тихой» охоты мнение насчет таких рыжиков разделяется. Кто-то считает гриб настоящей редкостью и деликатесом. К тому же, «глухие» рыжики защищены от червивости. Другие же обходят его стороной, не рискуя употреблять в пищу. Тем не менее, гриб не опасен и пригоден для готовки.
