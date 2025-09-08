Генпрокуратура требует от экс-замминистра энергетики России Светлицкого вернуть бизнес государству

Генеральная прокуратура РФ подала иск против бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого и экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, требуя вернуть государству акции «Ростовводоканала» и арестовать их активы. Об этом сообщается в материалах надзорного ведомства.
«По данным Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий средства в развитие и модернизацию коммунальных сетей не вкладывал, зато использовал общество для личного обогащения», — говорится в материалах дела, передает «Коммерсант». Прокуратура требует ареста активов Светлицкого, включая АО «Евразийский», и возвращения акций «Ростовводоканала» в государственную собственность.
По данным надзора, за 2006–2025 годы «Ростовводоканалу» из бюджетов разных уровней было выделено 22,4 млрд рублей на реконструкцию, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями. Однако Светлицкий не выполнил программу модернизации и не направил средства по целевому назначению.
Согласно данным Генпрокуратуры, 476 млн рублей из выделенных средств Светлицкий вложил в капитализацию своего бизнеса в Краснодарском крае, а также приобрел элитную недвижимость в Москве и Подмосковье, включая четыре дома, три квартиры общей площадью 2,5 тыс. кв. м, пять земельных участков (2 га) и два коммерческих помещения (313 кв. м). Еще 47,2 млн рублей, по версии надзора, он вывел на счета в Швейцарии и на Кипре, что квалифицируется как легализация доходов.
Иск также касается действий Светлицкого и Чернышева, которые, по данным Генпрокуратуры, злоупотребляли имуществом муниципального предприятия «Водоканал» с активами стоимостью свыше 4,6 млрд рублей. Ранее, в 2020 году, Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Светлицкого к 12 годам колонии за мошенничество, а Ростовский областной суд в декабре 2024 года оставил приговор без изменений. Антикоррупционный иск Генпрокуратуры стал очередным шагом в разбирательствах вокруг деятельности экс-чиновника, который, по версии следствия, использовал свое положение для личного обогащения.
