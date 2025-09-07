Операцией по поимке арестанта Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который сбежал из екатеринбургского СИЗО-1, руководил глава ГУФСИН по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Федоров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам пресс-секретаря областного ГУФСИН Александра Левченко, Черепанова задержали ночью 8 сентября, сопротивление он не оказал. Источник URA.RU уточнил, что это могло произойти в районе Чусовского тракте. Возле поселков Медный и Палникс было выставлено оцепление.
Сейчас ведется розыск второго беглеца Ивана Корюкова (находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он может прятаться в садовых товариществах. Если вы видели его, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66, +7 (343) 359-56-11.
Арестанты совершили побег 1 сентября. Против них возбуждено новое уголовное дело. Под стражей они были с мая 2023 после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
