Силовики ищут беглых зеков Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в районе элитного коттеджного поселка «Палникс» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде.
«Туда стянуто много полицейских. Им помогают волонтеры», — сказал собеседник агентства. В свердловских силовых структурах это не комментируют.
Ранее в областном ГУФСИН заявляли, что арестанты могли сменить одежду. На них может быть короткий черный пуховик Adidas, светлая шерстяная кофта, резиновые сапоги и кроссовки. Если вы видели мужчин или знаете их местоположение, обратитесь к силовикам по телефону 8 (343) 359-57-44. За помощь обещают вознаграждение.
Парни сбежали из екатеринбургского следственного изолятора №1 неделю назад — 1 сентября. Против них возбуждено дело о побеге (ч. 2 ст. 313 УК РФ). Под стражу они попали два года назад за попытку поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1 они ожидали этапирования.
Правоохранители отрабатывают разные версии. Парней искали на Палкинском Торфянике, Уралмаше, Первоуральске и в других местах. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
