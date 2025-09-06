06 сентября 2025

Силовики развернули поиски беглых зеков в элитном поселке Екатеринбурга. Видео

Полиция ищет беглых зеков в коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Беглецов ищут с 1 сентября (архивное фото)
Беглецов ищут с 1 сентября (архивное фото) Фото:
Силовики ищут беглых зеков Ивана Корюкова и Александра Черепанова (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в районе элитного коттеджного поселка «Палникс» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде.

«Туда стянуто много полицейских. Им помогают волонтеры», — сказал собеседник агентства. В свердловских силовых структурах это не комментируют.

Ранее в областном ГУФСИН заявляли, что арестанты могли сменить одежду. На них может быть короткий черный пуховик Adidas, светлая шерстяная кофта, резиновые сапоги и кроссовки. Если вы видели мужчин или знаете их местоположение, обратитесь к силовикам по телефону 8 (343) 359-57-44. За помощь обещают вознаграждение.

Парни сбежали из екатеринбургского следственного изолятора №1 неделю назад — 1 сентября. Против них возбуждено дело о побеге (ч. 2 ст. 313 УК РФ). Под стражу они попали два года назад за попытку поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1 они ожидали этапирования.

Правоохранители отрабатывают разные версии. Парней искали на Палкинском Торфянике, Уралмаше, Первоуральске и в других местах. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Если вы видели этих парней, позвоните силовикам
Если вы видели этих парней, позвоните силовикам
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
