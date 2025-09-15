Задержан второй зек, который сбежал из СИЗО Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали заключенного Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который вместе с другом 1 сентября сбежал из СИЗО-1. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Рядом с Уктусом задержали около двух часов назад», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе регионального ГУФСИН информацию о поимке беглеца подтвердили.
Александра Черепанова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) силовики задержали ночью 8 сентября. Сопротивления он не оказал.
Мужчины были под стражей с весны 2023 года после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к длительным срокам в колонии. В СИЗО-1, скорее всего, парни дожидались этапа. Ночью 1 сентября им удалось сбежать и скрыться. Против арестантов возбуждено новое дело. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!