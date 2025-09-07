Зек Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был задержан в 14 километрах от екатеринбургского СИЗО-1, из которого он сбежал вместе с другом неделю назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Силовики продолжают поиск второго зека Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным ведомства, он может быть одет в черную куртку-плащевку, светлую толстовку, темные штаны с логотипом Nike и белую кепку. С собой у него может быть нож, предупреждают в ГУФСИН. Если вы видели его, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66, +7 (343) 359-56-11.
Как писало URA.RU, Черепанова задержали ночью 8 сентября в районе Чусовского тракта. Под стражей мужчины были с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. За это военный суд приговорил их к длительным срока в колонии. В СИЗО-1 парни, скорее всего, ожидали этапа, и ночью 1 сентября сбежали. Против них возбуждено новое дело. Все новости по теме URA.RU собирает в этом сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!