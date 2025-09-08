В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генерал Кириллов погиб зимой прошлого года в результате теракта
Генерал Кириллов погиб зимой прошлого года в результате теракта Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появился новый фигурант. Обвинение предъявлено гражданину Украины Андрею Гедзику* (включен Росфинмониторингом в список террористов), следует из материалов дела.

«Гедзику предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении теракта», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Также он обвиняется в контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Гедзик объявлен в розыск.

Теракт был совершен 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Кириллов и его помощник погибли в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в самокат. Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

*Андрей Гедзик включен Росфинмониторингом в список террористов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появился новый фигурант. Обвинение предъявлено гражданину Украины Андрею Гедзику* (включен Росфинмониторингом в список террористов), следует из материалов дела. «Гедзику предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении теракта», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Также он обвиняется в контрабанде взрывных устройств, незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств. Гедзик объявлен в розыск. Теракт был совершен 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Кириллов и его помощник погибли в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в самокат. Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. *Андрей Гедзик включен Росфинмониторингом в список террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...