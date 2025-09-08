Лерчек и ее мужа обвинили в переводе за границу четверти миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чекалины были уведомлены о завершении расследования
Чекалины были уведомлены о завершении расследования Фото:

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа Артема обвинили в незаконном переводе крупных сумм за границу. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным официального telegram-канала прокуратуры, обвинение касается совершений валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет о переводах как в иностранной валюте, так и в рублях. Операции сопровождались предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов с заведомо недостоверными сведениями. Документы содержали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов. Действия были совершены организованной группой, в особо крупном размере.

Незаконные переводы осуществлялись с сентября 2021 года по февраль 2022 года. В этот период Валерия и Артем Чекалины, а также их соучастники, занимались реализацией гражданам курсов фитнес-марафонов через интернет. Именно вырученные от продажи курсов средства были переведены на зарубежные счета. Общая сумма валютных операций превысила 251,6 миллиона рублей.

Прокуратура сообщила, что Чекалины были уведомлены о завершении расследования. В настоящее время супруги приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В рамках расследования один из соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) и ее мужа Артема обвинили в незаконном переводе крупных сумм за границу. Об этом сообщает прокуратура Москвы. По данным официального telegram-канала прокуратуры, обвинение касается совершений валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь идет о переводах как в иностранной валюте, так и в рублях. Операции сопровождались предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов с заведомо недостоверными сведениями. Документы содержали ложные данные об основаниях, целях и назначении переводов. Действия были совершены организованной группой, в особо крупном размере. Незаконные переводы осуществлялись с сентября 2021 года по февраль 2022 года. В этот период Валерия и Артем Чекалины, а также их соучастники, занимались реализацией гражданам курсов фитнес-марафонов через интернет. Именно вырученные от продажи курсов средства были переведены на зарубежные счета. Общая сумма валютных операций превысила 251,6 миллиона рублей. Прокуратура сообщила, что Чекалины были уведомлены о завершении расследования. В настоящее время супруги приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. В рамках расследования один из соучастников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...