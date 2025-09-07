Врачи ХМАО спасли жизнь ребенка, попавшего в реанимацию после укуса змеи

В Нижневартовске (ХМАО) врачи окружной клинической детской больницы спасли подростка, которого укусила гадюка. Школьник поступил в реанимацию с выраженным отеком руки и высоким риском опасных для жизни осложнений, сообщает региональный депздрав.
«Мальчик поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с высоким риском осложнений, таких как тромбоз сосудов конечностей и диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром). Угроза жизни сохранялась из-за быстрого распространения яда змеи по организму, но врачам удалось спасти пострадавшего», — следует из сообщения ведомства.
Подростку ввели сыворотку от укуса гадюки — специальное противоядие, нейтрализующее действие змеиного яда, а также назначили гепаринтерапию, чтобы предотвратить ДВС-синдром и антибактериальную терапию, чтобы избежать инфекций, пояснил детский хирург больницы Рафиль Мунасипов. После проведения комплекса неотложных мероприятий медики стабилизировали состояние мальчика, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории ХМАО увеличивается риск встречи со змеями. Об этом рассказал старший научный сотрудник Сургутского университета, кандидат биологических наук Николай Наконечный.
