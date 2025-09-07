Губернатор ХМАО усилил своего заместителя

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук упразднил ставку своего заместителя по экономике. Он усилил куратора промблока, замгубернатора Наталью Огородникову, передав ей в ведение департамент экономического развития.
«Упразднена должность заместителя Губернатора, директора департамента экономического развития. Работу данного департамента будет курировать заместитель губернатора Югры Наталья Юрьевна Огородникова», — сообщает официальный telegram-канал главы региона.
Ставка замгубернатора по экономике оставалась вакантной после отставки Сергея Афанасьева, который был одновременно и заместителем главы региона, и директором департамента. «Теперь Огородникова будет куратором всего инвестиционного блока», — пояснил инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало об отставке главы депэкономразвития Сергея Афанасьева. Источники агентства сообщали, что его ставка может быть упразднена, а департамент передан в ведение замгубернатора Натальи Огородниковой.
