07 сентября 2025

Губернатор ХМАО усилил своего заместителя

Глава ХМАО усилил замгубернатора Огородникову, передав ей инвестиционный блок
© Служба новостей «URA.RU»
Губернатор ХМАО сократил ставку своего заместителя по экономике
Губернатор ХМАО сократил ставку своего заместителя по экономике Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук упразднил ставку своего заместителя по экономике. Он усилил куратора промблока, замгубернатора Наталью Огородникову, передав ей в ведение департамент экономического развития.

«Упразднена должность заместителя Губернатора, директора департамента экономического развития. Работу данного департамента будет курировать заместитель губернатора Югры Наталья Юрьевна Огородникова», — сообщает официальный telegram-канал главы региона.

Ставка замгубернатора по экономике оставалась вакантной после отставки Сергея Афанасьева, который был одновременно и заместителем главы региона, и директором департамента. «Теперь Огородникова будет куратором всего инвестиционного блока», — пояснил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало об отставке главы депэкономразвития Сергея Афанасьева. Источники агентства сообщали, что его ставка может быть упразднена, а департамент передан в ведение замгубернатора Натальи Огородниковой. 

