Жители ХМАО ринулись скупать квартиры на вторичном рынке

Жители Югры стали активнее интересоваться покупкой квартир на вторичном рынке. За месяц спрос по региону вырос сразу на 15%, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Интерес к готовым квартирам увеличился на 15%. Отдельно спрос вырос на однокомнатные (+24%), двухкомнатные (+10%), трехкомнатные квартиры (+16%) и студии (+15%)», — говорится в исследовании. Выставлять на продажу жилье югорчане также стали охотнее. С начала года предложение увеличилось на 11%.
Число сделок на вторичном рынке выросло после того как несколько месяцев показатель наоборот падал. Ситуацию связывают со снижением ключевой ставки до 18%, которая повлияла на стоимость ипотеки и доходность вкладов. Поэтому средства югорчан стали перетекать на рынок недвижимости.
«За тот же период [с начала года] снизилась стоимость на 2%. Особенно снижение зафиксировано в сегменте однокомнатных (-3%), двухкомнатных (-3%), трехкомнатных квартир (-3%) и студий (-5%)», — добавляют аналитики. Средняя стоимость за квадратный метр в регионе сейчас 95 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что осенью в Югре прогнозируют увеличение числа сделок по покупке жилья. До этого спрос падал из-за дорогой ипотеки. Риелторы считают, что интерес покупателей на вторичном рынке повысится, если ключевую ставку снизят в сентябре.
