В Челябинске погибла 13-летняя школьница

Девочка упала из окна квартиры
В Челябинске на северо-западе погибла 13-летняя девочка, которая упала из окна многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердил источник.
«У школы номер №150 (по улице 250-летния Челябинска) школьница упала из окна», — сообщили URA.RU читатели. Девочка, по их информации, не выжила.
Случай произошел утром 8 сентября, уточнил источник URA.RU. «Девочка, скорее всего, умерла в машине скорой помощи», — пояснил источник.
