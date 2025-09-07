07 сентября 2025

В Челябинске погибла 13-летняя школьница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка упала из окна квартиры
Девочка упала из окна квартиры Фото:

В Челябинске на северо-западе погибла 13-летняя девочка, которая упала из окна многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердил источник. 

«У школы номер №150 (по улице 250-летния Челябинска) школьница упала из окна», — сообщили URA.RU читатели. Девочка, по их информации, не выжила. 

Случай произошел утром 8 сентября, уточнил источник URA.RU. «Девочка, скорее всего, умерла в машине скорой помощи», — пояснил источник. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на северо-западе погибла 13-летняя девочка, которая упала из окна многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердил источник.  «У школы номер №150 (по улице 250-летния Челябинска) школьница упала из окна», — сообщили URA.RU читатели. Девочка, по их информации, не выжила.  Случай произошел утром 8 сентября, уточнил источник URA.RU. «Девочка, скорее всего, умерла в машине скорой помощи», — пояснил источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...