Представитель Абрамовича опроверг данные об уголовном преследовании бизнесмена

Против российского предпринимателя Романа Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, и на острове Джерси (Великобритания) не ведется уголовных расследований, связанных с его именем. Об этом сообщил представитель бизнесмена.

«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений», — приводит слова представителя ТАСС. Он добавил, что суд Джерси официально подтвердил, что сейчас не рассматриваются какие-либо уголовные дела, связанные с Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что власти острова Джерси инициировали расследование в отношении Романа Абрамовича. Подозрения якобы вызвало происхождение первоначального капитала бизнесмена. По информации The Guardian, власти острова направили в швейцарские суды запросы о предоставлении документации по банковским счетам компаний, связанных с бизнесменом. Один из запросов якобы связан с продажей «Сибнефти» в 2005 году на сумму, другой — с возможным нарушением Абрамовичем санкционного режима.

