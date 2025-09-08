Бесплатное питание и компенсация услуг ЖКХ: как свердловчан стимулируют рожать больше детей

Количество многодетных семей в Свердловской области за 10 лет увеличилось в три раза. На сегодняшний день число таких семей достигает 76 тысяч. Помимо федеральных мер поддержки, в регионе действуют и свои льготы. Например, выплаты за покупку школьной формы, компенсация услуг ЖКХ и бесплатное питание. О других преимуществах многодетных семей читайте в материале URA.RU.
Какая семья считается многодетной
В России многодетной является семья с тремя или более несовершеннолетними детьми, включая усыновленных. Такой статус присваивается бессрочно, но это не значит, что льготы предоставляются пожизненно. Право на помощь от государства семья имеет, пока в ней воспитываются минимум трое несовершеннолетних детей (или до 23 лет при очном обучении).
Как получить статус многодетной семьи
Подать документы на присвоение статуса многодетной семьи можно через «Госуслуги» в разделе «Семья». При подаче заявления необходимо прикрепить сканы подтверждающих документов. Удостоверение будет готово в течение 10 дней, скачать документ можно в формате PDF с QR-кодом. Также получить удостоверение можно очно в МФЦ. В этом случае ожидание может составить до 45 рабочих дней.
Какие выплаты положены в РФ
Единое пособие
С января 2025 года размер пособий, зависящих от прожиточного минимума, вырос на 14,8%. В том числе, увеличено единое пособие на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам.
Размер единого пособия для беременных рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума. В Свердловской области в 2025 году он повышен до 17 556 рублей. В частности, выплату получают семьи, среднедушевой доход в которых меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия может варьироваться от 50% до 100% детского прожиточного минимума. В настоящий момент размер единого пособия в регионе составляет для детей от 8,5 до 17 тысяч рублей, для беременных женщин от 9,5 до 19 тысяч рублей.
Также с этого года при начислении единого пособия появилось правило четырех срок. Согласно нему, каждый трудоспособный член семьи обязан получать в год доход не менее четырех МРОТ (от 89 760 рублей в течение календарного года). Подать заявление на оформление или продление пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или отделении СФР. Рассмотрение заявления может занять 10 рабочих дней.
Маткапитал
Маткапитал на третьего ребенка или последующих детей в случае рождения (усыновления) с 1 января 2020 года составляет 912 162 рубля. При этом получить выплату можно только в том случае, если ранее маткапитал на других детей не полагался. Также семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, родился третий или последующий ребенок, положена федеральная выплата на погашение ипотеки размером до 450 тысяч рублей.
Налоговый вычет
Семьи с детьми могут получить налоговый вычет. На первого ребенка размер вычета составляет 1 400 рублей, на второго ребенка — 2 800 рублей, на третьего и последующих детей — 6 000 рублей. Право на получение вычета имеют оба родителя, также один из родителей может оформить вычет в удвоенном размере (в случае, если он единственный родитель или второй родитель отказался от вычета). Также многодетным полагается вычет по налогу на недвижимость и снижение земельного налога.
Бесплатный земельный участок
Многодетным, нуждающимся в жилье по договору соцнайма, также могут предоставить бесплатный земельный участок или компенсацию за него.
Досрочный выход на пенсию для матерей
Женщины, родившие пять и более детей со стажем 15 лет могут выйти на пенсию в 50 лет. При рождении трех детей — в 57 лет при достаточном количестве пенсионных баллов (в 2025 году — не менее 30).
Региональные выплаты
Маткапитал
Региональный материнский капитал выплачивается всем свердловским семьям за третьего или последующего ребенка. В 2025 году размер маткапитала составляет более 170 тысяч рублей. При рождении одновременно трех и более детей выплата составляет около 260 тысяч рублей. Размер маткапитала ежегодно индексируется. Программа продлена до 2030 года.
Также увеличено число направлений, на которые можно потратить средства:
- Улучшение жилищных условий
- Оплата образовательных или медицинских услуг
- Приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов
- Покупка товаров и услуг для детей с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
- Подключение жилых помещений к газовым сетям
- Строительство или реконструкция дома
- Подключение жилых помещений к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения
Материнская доблесть
При рождении пятого ребенка свердловским семьям дают знак отличия «Материнская доблесть III степени» и выплату в размере 49 524 рублей, награда II степени положена семьям с 8-9 детьми и выплата составляет 99 045 рублей, знак отличия I степени выдается матерям десяти и более детей, также им начисляется 198 092 рубля. Выплаты ежегодно индексируются. Также, как рассказали URA.RU в управлении соцполитики, данный знак отличия дает право на получение ветерана труда Свердловской области.
Выплаты на школьную форму и проезд
Также многодетным семьям в Свердловской области положена выплата на покупку школьной формы для каждого ребенка один раз в два года. Размер выплаты ежегодно индексируется и сейчас составляет 6270 рублей. На выплату могут рассчитывать многодетные семьи, чей доход на одного человека не превышает двукратной величины прожиточного минимума.
Подать заявление на получение выплаты можно через «Госуслуги» или в управлении социальной политики и МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, деньги поступают заявителю до 26 числа следующего месяца.
Многодетные семьи также могут рассчитывать на ежемесячное пособие для каждого ребенка на проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении. Льготный проезд на всех видах транспорта доступен при предъявлении транспортной карты. На 2025 год размер выплаты увеличен до 601 рубля. Помимо этого, предусмотрена частичная компенсация затрат в размере 90% на подключение к газовым сетям.
Компенсация коммунальных услуг и другие льготы
Многодетным семьям Свердловской области также положена компенсация в размере 30% на услуги ЖКХ. Также семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получать рецептурные лекарства для детей до шести лет. Дети из многодетных семей могут рассчитывать на бесплатные обеды или завтраки в школе, а также в средних специальных учебных заведениях. Помимо этого, многодетные имеют право бесплатно посещать государственные музеи не реже одного раза в месяц.
Выплаты, зависящие от доходов семьи
Путевки в лагерь
В случае, если среднедушевой доход в семье ниже регионального прожиточного минимума (ПМ), им оплачивается 90% путевки в детский лагерь. Половина стоимости путевки оплачивается среднедушевой доход в семье составляет от 100 до 150% включительно ПМ. 30% затрат компенсируется, если среднедушевой доход достигает 150-200%, 25% возмещается, если среднедушевой доход превышает 200% ПМ.
Компенсация за детский сад
Семья может рассчитывать на компенсацию за посещение детского сада, если размер среднедушевого дохода не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения. На первого ребенка ее размер достигает 20% среднего размера оплаты, на второго — 50%, на третьего — 70%, на четвертого и последующих — 100%.
Выплаты на детей до трех лет
Ежемесячные выплаты на детей до трех лет положены семьям со средним доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Размер выплаты составляет детский ПМ в регионе.
