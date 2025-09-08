Лавров рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Предстоящий до конца года визит президента РФ в Индию», — сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. По словам главы МИД, подготовка к поездке ведется особенно тщательно.
В конце августа — начале сентября 2025 года Владимир Путин совершил официальный визит в Китай, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе визита российский лидер провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами и участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Сразу после поездки в Китай Путин отправился во Владивосток, где принял участие в Восточном экономическом форуме. Дальше президент отправился в Самару.
