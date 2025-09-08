Лавров рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Лавров: Путин посетит Индию до конца года, визит тщательно готовится
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В конце августа — начале сентября Путин совершил официальный визит в Китай
В конце августа — начале сентября Путин совершил официальный визит в Китай Фото:

Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Предстоящий до конца года визит президента РФ в Индию», — сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. По словам главы МИД, подготовка к поездке ведется особенно тщательно.

В конце августа — начале сентября 2025 года Владимир Путин совершил официальный визит в Китай, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе визита российский лидер провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами и участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Сразу после поездки в Китай Путин отправился во Владивосток, где принял участие в Восточном экономическом форуме. Дальше президент отправился в Самару.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца текущего года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Предстоящий до конца года визит президента РФ в Индию», — сказал Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. По словам главы МИД, подготовка к поездке ведется особенно тщательно. В конце августа — начале сентября 2025 года Владимир Путин совершил официальный визит в Китай, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе визита российский лидер провел ряд двусторонних переговоров с зарубежными коллегами и участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Сразу после поездки в Китай Путин отправился во Владивосток, где принял участие в Восточном экономическом форуме. Дальше президент отправился в Самару.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...