07 сентября 2025

В День города в Челябинске пройдет фестиваль транспорта с ретро-автобусами и катанием на багги. Афиша

В День города на «ЧелТранспортФест» представят большую экспозицию с автобусами
В Челябинске 13 сентября в рамках празднования Дня города пройдет второй фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест», где представят раритетные экспонаты техники. Мероприятие состоится на улице Карла Маркса с 13:00 до 17:00, а вход будет свободным, сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».

«13 сентября — это не только День города, но и день начала автобусного движения в Челябинске. Поэтому именно 13 сентября состоится II Фестиваль общественного транспорта, который обзавелся своим названием — „ЧелТранспортФест“. В этом году он пройдет на улице Карла Маркса, чтобы в экспозиции смогли принять участие не только автобусы и троллейбусы, но и трамваи», — отметили в telegram-канале «Автобусный парк Челябинска».

Гостей ждет выставка ретро-техники, современных составов и спецтранспорта, выступления творческих коллективов, включая премьеру песни ко Дню города от группы «БУС 74», катание детей на квадроциклах и багги, а также розыгрыши призов. Кроме того, жителям представят фирменный мерч к 100-летию автобусного движения. На площадке будут работать фудтрак, мобильная кофейня и точки со сладкой ватой.

Как сообщало URA.RU ранее, для проведения фестиваля движение по улице Карла Маркса на участке от Цвиллинга до Свободы перекроют 13 сентября с 7:00 до 18:00. Парковки ограничат с 12 сентября. Впервые за несколько лет основные празднования Дня города пройдут в точную дату основания Челябинска — 13 сентября. В программе дня также гастрофестиваль, парад первоклассников и концерт с участием Дмитрия Певцова, Валерии и группы «Братья Грим». Подробнее о программе Дня города и погоде в праздник — в сюжете URA.RU.

