Лавров высказался о договоренностях между Арменией и Азербайджаном

Нужно будет понаблюдать за отношениями между Азербайджаном и Арменией после достижения договоренности в Вашингтоне. Это связано с тем, что «возгласы» сменились скептическими оценками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Надо посмотреть, как она (договоренность между Арменией и Азербайджаном — прим. URA.RU) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован», — заявил Лавров. Сделал он это в эфире на телеканале «Россия 24». Помимо этого, министр отметил, что выяснилось, что в документе далеко не все согласовано.
8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президентов США, Армении и Азербайджана — Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой стороны парафировали соглашение. При этом точные сроки его подписания пока остаются неизвестными. В документе изложено 17 положений. Согласно первой статье, Ереван и Баку признают друг друга в границах, установленных между союзными республиками в период существования Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.