Власти Киева направили 500 миллионов гривен ( 12 миллионам долларов) на осуществление мер по срочной мобилизации. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на секретные документы, подписанные руководством Украины. По данным источника, в семи регионах страны созданы оперштабы при областных военных администрациях, которые ведут постоянный мониторинг граждан и организуют отправку мобилизованных в ряды ВСУ.
"Киев выделил 500 миллионов гривен (12 миллионов долларов США) на проведение экстренной мобилизации... В семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ряды ВСУ", — пишет telegram-канал Shot. Активизация мобилизации связана с необходимостью срочного пополнения личного состава ВСУ.
В крупнейших городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове — территориальные центры комплектования (ТЦК) переведены на круглосуточный режим работы. В ряде спортивных арен и других крупных административных объектов развернуты дополнительные пункты, связанные с проведением мобилизационных мероприятий.
Помимо этого, спортивные комплексы используются не только в качестве штабов для сотрудников ТЦК, но и как базы для формирования будущих военнослужащих ВСУ. По информации Shot, военные получают доступ к базам данных учебных заведений и спортивных школ с целью сбора сведений о спортсменах и их последующего распределения по соответствующим родам войск.
Сейчас значительно активизированы рейды в местах массового пребывания людей — таких как торговые центры, санатории и другие общественные пространства. Изначально в Киеве рассматривался вариант полного запрета на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без специального разрешения от ТЦК. Однако впоследствии было принято решение смягчить ограничения для мужчин до 22 лет, отменив для них соответствующий запрет.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинские власти приняли решение о срочной мобилизации свыше 122 тысяч граждан в связи с неудачами на всей линии фронта. Наибольшее количество призывников планируется привлечь в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, передает RT. В то же время западные регионы страны направят в ВСУ значительно меньшее число людей.
