Shot: Киев выделил 12 миллионов долларов на экстренную мобилизацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина планирует экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек
Украина планирует экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева направили 500 миллионов гривен ( 12 миллионам долларов) на осуществление мер по срочной мобилизации. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на секретные документы, подписанные руководством Украины. По данным источника, в семи регионах страны созданы оперштабы при областных военных администрациях, которые ведут постоянный мониторинг граждан и организуют отправку мобилизованных в ряды ВСУ.

"Киев выделил 500 миллионов гривен (12 миллионов долларов США) на проведение экстренной мобилизации... В семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ряды ВСУ", — пишет telegram-канал Shot. Активизация мобилизации связана с необходимостью срочного пополнения личного состава ВСУ.

В крупнейших городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове — территориальные центры комплектования (ТЦК) переведены на круглосуточный режим работы. В ряде спортивных арен и других крупных административных объектов развернуты дополнительные пункты, связанные с проведением мобилизационных мероприятий.

Помимо этого, спортивные комплексы используются не только в качестве штабов для сотрудников ТЦК, но и как базы для формирования будущих военнослужащих ВСУ. По информации Shot, военные получают доступ к базам данных учебных заведений и спортивных школ с целью сбора сведений о спортсменах и их последующего распределения по соответствующим родам войск.

Сейчас значительно активизированы рейды в местах массового пребывания людей — таких как торговые центры, санатории и другие общественные пространства. Изначально в Киеве рассматривался вариант полного запрета на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без специального разрешения от ТЦК. Однако впоследствии было принято решение смягчить ограничения для мужчин до 22 лет, отменив для них соответствующий запрет.

Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинские власти приняли решение о срочной мобилизации свыше 122 тысяч граждан в связи с неудачами на всей линии фронта. Наибольшее количество призывников планируется привлечь в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, передает RT. В то же время западные регионы страны направят в ВСУ значительно меньшее число людей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Киева направили 500 миллионов гривен ( 12 миллионам долларов) на осуществление мер по срочной мобилизации. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на секретные документы, подписанные руководством Украины. По данным источника, в семи регионах страны созданы оперштабы при областных военных администрациях, которые ведут постоянный мониторинг граждан и организуют отправку мобилизованных в ряды ВСУ. "Киев выделил 500 миллионов гривен (12 миллионов долларов США) на проведение экстренной мобилизации... В семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА, которые на постоянной основе обновляют данные о жителях и отлавливают их для отправки в ряды ВСУ", — пишет telegram-канал Shot. Активизация мобилизации связана с необходимостью срочного пополнения личного состава ВСУ. В крупнейших городах — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове — территориальные центры комплектования (ТЦК) переведены на круглосуточный режим работы. В ряде спортивных арен и других крупных административных объектов развернуты дополнительные пункты, связанные с проведением мобилизационных мероприятий. Помимо этого, спортивные комплексы используются не только в качестве штабов для сотрудников ТЦК, но и как базы для формирования будущих военнослужащих ВСУ. По информации Shot, военные получают доступ к базам данных учебных заведений и спортивных школ с целью сбора сведений о спортсменах и их последующего распределения по соответствующим родам войск. Сейчас значительно активизированы рейды в местах массового пребывания людей — таких как торговые центры, санатории и другие общественные пространства. Изначально в Киеве рассматривался вариант полного запрета на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без специального разрешения от ТЦК. Однако впоследствии было принято решение смягчить ограничения для мужчин до 22 лет, отменив для них соответствующий запрет. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинские власти приняли решение о срочной мобилизации свыше 122 тысяч граждан в связи с неудачами на всей линии фронта. Наибольшее количество призывников планируется привлечь в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, передает RT. В то же время западные регионы страны направят в ВСУ значительно меньшее число людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...