Девять товарных вагонов сошли с рельсов в Перми

В результате происшествия никто не пострадал
В понедельник, 8 сентября 2025 года, в 06:41 по местному времени на десятом пути парка «А» станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового состава. В результате происшествия никто не пострадал.
«Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия была направлена восстановительная техника. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сообщает РЖД на официальном сайте.
Уточняется, что инцидент не повлиял на расписание. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств и причин случившегося.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!