Девять товарных вагонов сошли с рельсов в Перми

РЖД: в Перми на сортировке с рельсов сошли девять грузовых вагонов
В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал Фото:

В понедельник, 8 сентября 2025 года, в 06:41 по местному времени на десятом пути парка «А» станции Пермь-Сортировочная Свердловской железной дороги произошел сход с рельсов девяти вагонов грузового состава. В результате происшествия никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия была направлена восстановительная техника. Движение поездов осуществляется в штатном режиме», — сообщает РЖД на официальном сайте. 

Уточняется, что инцидент не повлиял на расписание. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств и причин случившегося.

