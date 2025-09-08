В Троицке в баре порезали полицейского

В Троицке (Челябинская область) посетитель бара с ножом напал на полицейского (сотрудник был не при исполнении). По данным URA.RU, полицейский выжил, нападавший задержан.

«Предварительно, в баре один из посетителей вел себя буйно. Полицейский, будучи на выходном, сделал ему замечание. Завязалась драка, в которой посетитель выхватил нож и ударил сотрудника», — рассказал источник.

К месту была вызвана скорая помощь. Полицейского госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавший же задержан.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

