Чиновница из Сургута сделала головокружительную карьеру в правительстве ХМАО

Назначенная заместителем губернатора Югры Светлана Петрик сделала стремительную карьеру в окружном правительстве. За три года она прошла путь от замдиректора департамента экономического развития до одного из руководителей региона. URA.RU оценило ее карьерный трек.
Корпоративный бизнес и переезд в Сургут
Петрик родилась в 1982 году в Костромской области. Высшее экономическое образование получила в Костроме, где начинала карьеру в бизнесе — работала в «Костромской сбытовой компании» и в «Русэнергокапитале» в должности начальника управления по развитию бизнеса.
В 2018 году Петрик переехала в Сургут. Город тогда возглавлял Вадим Шувалов, а инициатором её трудоустройства считался первый заместитель мэра Алексей Жердев. В мэрии она начала работу начальником отдела, позднее возглавила управление инвестиций, предпринимательства и туризма.
Карьера в правительстве ХМАО
В 2022 году Петрик пригласили в правительство Югры. Она заняла должность заместителя директора департамента экономического развития округа. А через короткое время возглавила департамента по управлению госимуществом ХМАО. На эту должность в 2023 году ее назначала еще Наталья Комарова. «Петрик смогла сохранить должность и после прихода Руслана Кухарука. Она действительно профессионал своего дела и старается не впутываться в какие-либо аппаратные интриги. Судя по всему, все эти качества и оценил губернатор, назначив чиновницу своим замом», — рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Руслан Кухарук усилил еще одного своего заместителя — руководителя аппарата Ирину Чудову. Глава региона передал ей в подчинение департамент административного обеспечения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!