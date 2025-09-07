07 сентября 2025

Чиновница из Сургута сделала головокружительную карьеру в правительстве ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО Светлана Петрик назначена заместителем губернатора Югры
В ХМАО Светлана Петрик назначена заместителем губернатора Югры Фото:

Назначенная заместителем губернатора Югры Светлана Петрик сделала стремительную карьеру в окружном правительстве. За три года она прошла путь от замдиректора департамента экономического развития до одного из руководителей региона. URA.RU оценило ее карьерный трек.

Корпоративный бизнес и переезд в Сургут

Петрик родилась в 1982 году в Костромской области. Высшее экономическое образование получила в Костроме, где начинала карьеру в бизнесе — работала в «Костромской сбытовой компании» и в «Русэнергокапитале» в должности начальника управления по развитию бизнеса.

В 2018 году Петрик переехала в Сургут. Город тогда возглавлял Вадим Шувалов, а инициатором её трудоустройства считался первый заместитель мэра Алексей Жердев. В мэрии она начала работу начальником отдела, позднее возглавила управление инвестиций, предпринимательства и туризма.

Карьера в правительстве ХМАО

В 2022 году Петрик пригласили в правительство Югры. Она заняла должность заместителя директора департамента экономического развития округа. А через короткое время возглавила департамента по управлению госимуществом ХМАО. На эту должность в 2023 году ее назначала еще Наталья Комарова. «Петрик смогла сохранить должность и после прихода Руслана Кухарука. Она действительно профессионал своего дела и старается не впутываться в какие-либо аппаратные интриги. Судя по всему, все эти качества и оценил губернатор, назначив чиновницу своим замом», — рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Руслан Кухарук усилил еще одного своего заместителя — руководителя аппарата Ирину Чудову. Глава региона передал ей в подчинение департамент административного обеспечения. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначенная заместителем губернатора Югры Светлана Петрик сделала стремительную карьеру в окружном правительстве. За три года она прошла путь от замдиректора департамента экономического развития до одного из руководителей региона. URA.RU оценило ее карьерный трек. Корпоративный бизнес и переезд в Сургут Петрик родилась в 1982 году в Костромской области. Высшее экономическое образование получила в Костроме, где начинала карьеру в бизнесе — работала в «Костромской сбытовой компании» и в «Русэнергокапитале» в должности начальника управления по развитию бизнеса. В 2018 году Петрик переехала в Сургут. Город тогда возглавлял Вадим Шувалов, а инициатором её трудоустройства считался первый заместитель мэра Алексей Жердев. В мэрии она начала работу начальником отдела, позднее возглавила управление инвестиций, предпринимательства и туризма. Карьера в правительстве ХМАО В 2022 году Петрик пригласили в правительство Югры. Она заняла должность заместителя директора департамента экономического развития округа. А через короткое время возглавила департамента по управлению госимуществом ХМАО. На эту должность в 2023 году ее назначала еще Наталья Комарова. «Петрик смогла сохранить должность и после прихода Руслана Кухарука. Она действительно профессионал своего дела и старается не впутываться в какие-либо аппаратные интриги. Судя по всему, все эти качества и оценил губернатор, назначив чиновницу своим замом», — рассказал источник URA.RU в политическом истеблишменте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Руслан Кухарук усилил еще одного своего заместителя — руководителя аппарата Ирину Чудову. Глава региона передал ей в подчинение департамент административного обеспечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...