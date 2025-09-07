Кухарук добавил полномочий главе аппарата губернатора ХМАО

Губернатор Югры Руслан Кухарук усилил еще одного своего заместителя — руководителя аппарата Ирину Чудову. Глава региона передал ей в подчинение департамент административного обеспечения, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному правительству.
«Кухарук передал Чудовой в подчинение департамент административного обеспечения. Логичное решение, учитывая, что аппарат губернатора решает вопросы материально технического обеспечения главы региона и правительства», — сообщает инсайдер.
Ранее из департамента в аппарат уже был передан отдел протокола губернатора. Глава региона разместил в своем telegram-канале пост о реформе структуры правительства.
Ранее URA.RU сообщало об усилении еще одного заместителя губернатора ХМАО. Куратор промблока Наталья Огородникова получила контроль над департаментом экономического развития региона после сокращения ставки недавно уволившегося из кабмина замгубернатора Афанасьева.
