ЕС готовит вторичные санкции против России

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас призвала страны ЕС ввести вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта, аналогичные пошлинам США для партнеров России. Об этом заявила сама Каллас.
«Мы работаем над новым пакетом санкций, есть ряд возможностей на столе», — сказала глава дипломатической службы. Она добавила, что сейчас идет подготовка санкций против энергетики, включая вторичные санкции.
Кроме того, она отметила, что обсуждение новых санкций ведется на фоне продолжающихся попыток России обходить действующие ограничения с помощью компаний из третьих стран. Вторичные санкции могут существенно затронуть не только российский экспорт, но и компании из стран Ближнего Востока, Азии и Африки, которые продолжают сотрудничество с Россией. Европейские партнеры опасаются, что новые меры вызовут ответные шаги со стороны Москвы и затронут интересы европейских компаний, работающих на внешних рынках.
