Пермский ТЮЗ раскрыл афишу октября

Пермский ТЮЗ открыл продажи на октябрь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский ТЮЗ приглашает в гости
Пермский ТЮЗ приглашает в гости Фото:

Пермский театр юного зрителя объявил расписание показов на октябрь. Билеты уже доступны на сайте театра и в кассах. Что покажет ТЮЗ — в обзоре URA.RU.

8 октября

«Холодное сердце» (9+)

Сказка черного леса в двух действиях, так заявлен спектакль на сайте ТЮЗа. Спектакль адресован и детям, и их родителям. Это история бедняка-угольщика Петера Мунка, который устал от своего ремесла, не приносящего денег, и захотел богатства. Стеклянный человечек готов выполнить целых три желания Петера, только если они будут умными. А волшебник Михель может дать наличные в обмен на живое горячее сердце. Что выберет герой?

«Пришла и говорю» (16+)

В этот раз ТЮЗ приглашает на литературный вечер под фортепиано. Разные лики женщин в спектакле примеряет на себя заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, которая вживается в образы из текстов Александра Блока, Тэффи и других авторов.

9 октября

«Прибайкальская кадриль» (18+)

Это музыкальная народная комедия о перипетиях деревенской жизни от мастера этого жанра народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Спектакль соединяет в себе юмор, песни и необычайную легкость. В представлении принимает участие квартет «Каравай».

14 октября

«Мертвые души» (16+)

Спектакль по одноименному произведению Николая Гоголя. Это спектакль-исследование, спектакль-эксперимент, попытка прочитать первый том поэмы так, как этого еще не делали на театральной сцене, говорят в ТЮЗе. Авторы спектакля ведут на сцене следствие по делу Павла Чичикова. «Гоголь предполагал написать второй и третий тома „Мертвых душ“. Первый том написан, второй — сожжен. Про третий мы знаем только то, что Чичиков в Сибири, кается за свои поступки на далеких рудниках. Мы решили: раз есть Сибирь, значит, был и суд, материалами которого и стал первый том», — рассказывал о постановке режиссер Владимир Гурфинкель. 15 октября

«День рождения кота Леопольда» (6+)

Пермский ТЮЗ представляет новую версию всем известной истории. В постановке Татьяны Безменовой зрителей вновь ждут приключения любимых героев, легендарные песни и шутки. Новый спектакль про кота Леопольда будет интересен как детям, так и взрослым.

19 октября

«Новая история страны Оз» (6+)

Этот мюзикл с успехом идет на сцене театра с 2023 года. Постановка — продолжение знаменитой сказки, в которой встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои: ведьма Момби и ее воспитанник Тип. Новое путешествие по дороге из желтого кирпича готовит много приключений.

21 октября

«Тимур и его команда» (12+)

Спектакль Пермского ТЮЗа предлагает взрослым окунуться в воспоминания о пионерском детстве, а юным зрителям дня сегодняшнего — узнать, как жили их бабушки и дедушки, мамы и папы. Постановка создана по известному произведению Аркадия Гайдара.

31 октября

«Старушка на миллион» (18+)

Черная комедия для взрослых о том, как важно радоваться каждому дню. В центре сюжета — история чудаковатой американской леди Полли Кларк. Ей предстоит встреча с аферистами, которые хотят не только забрать у нее последнее, но и убить. Она при этом готова прощать своих обидчиков, даже если они хотят ее смерти.

Когда-то в октябре

Премьерные показы спектакля «Братья свободы» (12+) также продолжатся в октябре. Но о датах театр обещает сообщить позднее. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр юного зрителя объявил расписание показов на октябрь. Билеты уже доступны на сайте театра и в кассах. Что покажет ТЮЗ — в обзоре URA.RU. 8 октября «Холодное сердце» (9+) Сказка черного леса в двух действиях, так заявлен спектакль на сайте ТЮЗа. Спектакль адресован и детям, и их родителям. Это история бедняка-угольщика Петера Мунка, который устал от своего ремесла, не приносящего денег, и захотел богатства. Стеклянный человечек готов выполнить целых три желания Петера, только если они будут умными. А волшебник Михель может дать наличные в обмен на живое горячее сердце. Что выберет герой? «Пришла и говорю» (16+) В этот раз ТЮЗ приглашает на литературный вечер под фортепиано. Разные лики женщин в спектакле примеряет на себя заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, которая вживается в образы из текстов Александра Блока, Тэффи и других авторов. 9 октября «Прибайкальская кадриль» (18+) Это музыкальная народная комедия о перипетиях деревенской жизни от мастера этого жанра народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Спектакль соединяет в себе юмор, песни и необычайную легкость. В представлении принимает участие квартет «Каравай». 14 октября «Мертвые души» (16+) Спектакль по одноименному произведению Николая Гоголя. Это спектакль-исследование, спектакль-эксперимент, попытка прочитать первый том поэмы так, как этого еще не делали на театральной сцене, говорят в ТЮЗе. Авторы спектакля ведут на сцене следствие по делу Павла Чичикова. «Гоголь предполагал написать второй и третий тома „Мертвых душ“. Первый том написан, второй — сожжен. Про третий мы знаем только то, что Чичиков в Сибири, кается за свои поступки на далеких рудниках. Мы решили: раз есть Сибирь, значит, был и суд, материалами которого и стал первый том», — рассказывал о постановке режиссер Владимир Гурфинкель. 15 октября «День рождения кота Леопольда» (6+) Пермский ТЮЗ представляет новую версию всем известной истории. В постановке Татьяны Безменовой зрителей вновь ждут приключения любимых героев, легендарные песни и шутки. Новый спектакль про кота Леопольда будет интересен как детям, так и взрослым. 19 октября «Новая история страны Оз» (6+) Этот мюзикл с успехом идет на сцене театра с 2023 года. Постановка — продолжение знаменитой сказки, в которой встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои: ведьма Момби и ее воспитанник Тип. Новое путешествие по дороге из желтого кирпича готовит много приключений. 21 октября «Тимур и его команда» (12+) Спектакль Пермского ТЮЗа предлагает взрослым окунуться в воспоминания о пионерском детстве, а юным зрителям дня сегодняшнего — узнать, как жили их бабушки и дедушки, мамы и папы. Постановка создана по известному произведению Аркадия Гайдара. 31 октября «Старушка на миллион» (18+) Черная комедия для взрослых о том, как важно радоваться каждому дню. В центре сюжета — история чудаковатой американской леди Полли Кларк. Ей предстоит встреча с аферистами, которые хотят не только забрать у нее последнее, но и убить. Она при этом готова прощать своих обидчиков, даже если они хотят ее смерти. Когда-то в октябре Премьерные показы спектакля «Братья свободы» (12+) также продолжатся в октябре. Но о датах театр обещает сообщить позднее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...