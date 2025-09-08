Пермский ТЮЗ раскрыл афишу октября

Пермский театр юного зрителя объявил расписание показов на октябрь. Билеты уже доступны на сайте театра и в кассах. Что покажет ТЮЗ — в обзоре URA.RU.
8 октября
«Холодное сердце» (9+)
Сказка черного леса в двух действиях, так заявлен спектакль на сайте ТЮЗа. Спектакль адресован и детям, и их родителям. Это история бедняка-угольщика Петера Мунка, который устал от своего ремесла, не приносящего денег, и захотел богатства. Стеклянный человечек готов выполнить целых три желания Петера, только если они будут умными. А волшебник Михель может дать наличные в обмен на живое горячее сердце. Что выберет герой?
«Пришла и говорю» (16+)
В этот раз ТЮЗ приглашает на литературный вечер под фортепиано. Разные лики женщин в спектакле примеряет на себя заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева, которая вживается в образы из текстов Александра Блока, Тэффи и других авторов.
9 октября
«Прибайкальская кадриль» (18+)
Это музыкальная народная комедия о перипетиях деревенской жизни от мастера этого жанра народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Спектакль соединяет в себе юмор, песни и необычайную легкость. В представлении принимает участие квартет «Каравай».
14 октября
«Мертвые души» (16+)
Спектакль по одноименному произведению Николая Гоголя. Это спектакль-исследование, спектакль-эксперимент, попытка прочитать первый том поэмы так, как этого еще не делали на театральной сцене, говорят в ТЮЗе. Авторы спектакля ведут на сцене следствие по делу Павла Чичикова. «Гоголь предполагал написать второй и третий тома „Мертвых душ“. Первый том написан, второй — сожжен. Про третий мы знаем только то, что Чичиков в Сибири, кается за свои поступки на далеких рудниках. Мы решили: раз есть Сибирь, значит, был и суд, материалами которого и стал первый том», — рассказывал о постановке режиссер Владимир Гурфинкель. 15 октября
«День рождения кота Леопольда» (6+)
Пермский ТЮЗ представляет новую версию всем известной истории. В постановке Татьяны Безменовой зрителей вновь ждут приключения любимых героев, легендарные песни и шутки. Новый спектакль про кота Леопольда будет интересен как детям, так и взрослым.
19 октября
«Новая история страны Оз» (6+)
Этот мюзикл с успехом идет на сцене театра с 2023 года. Постановка — продолжение знаменитой сказки, в которой встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои: ведьма Момби и ее воспитанник Тип. Новое путешествие по дороге из желтого кирпича готовит много приключений.
21 октября
«Тимур и его команда» (12+)
Спектакль Пермского ТЮЗа предлагает взрослым окунуться в воспоминания о пионерском детстве, а юным зрителям дня сегодняшнего — узнать, как жили их бабушки и дедушки, мамы и папы. Постановка создана по известному произведению Аркадия Гайдара.
31 октября
«Старушка на миллион» (18+)
Черная комедия для взрослых о том, как важно радоваться каждому дню. В центре сюжета — история чудаковатой американской леди Полли Кларк. Ей предстоит встреча с аферистами, которые хотят не только забрать у нее последнее, но и убить. Она при этом готова прощать своих обидчиков, даже если они хотят ее смерти.
Когда-то в октябре
Премьерные показы спектакля «Братья свободы» (12+) также продолжатся в октябре. Но о датах театр обещает сообщить позднее.
