Новая «Жизель» и спектакль о цифровом бессмертии: обзор премьер пермских театров в новом сезоне

Осень — традиционное время начала театрального сезона. Какие премьеры готовят труппы пермских театров в сезоне 2025/26 — в обзоре URA.RU.
Пермский театр оперы и балета
«Вольный стрелок» (16+)
16 октября состоится первая премьера сезона в Пермской опере. «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера — произведение, задавшее вектор развития европейского музыкального театра XIX века. Этот спектакль станет оперным дебютом Антона Федорова — наиболее востребованный российский режиссер новой волны работает над постановкой вместе с дирижером Петром Белякиным. Рассказали в театре.
«Лебединое озеро» (6+)
21 ноября артисты представят возобновление «Лебединого озера» (6+) в авторской редакции руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко. Балет написан в 1876 году, в данной сценической версии впервые был представлен в Перми в 2015 году, но долгие годы его показов не было. Труппа возобновляет представление этой осенью. «В редакции Алексея Мирошниченко „Лебединое озеро“ корреспондирует и с немецким романтическим эпосом, и со стилем британских прерафаэлитов, поэтизировавших смерть, и с христианской идеей о спасении души. Центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт. В художественном отношении спектакль стилизован под балет „большой формы“ образца девяностых годов XIX века. Пачки „лебедей“ изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями», — говорится в афише театра.
«Жизель»
Премьера балета «Жизель» Адольфа Адана в постановке Алексея Мирошниченко запланирована на март 2026 года. За музыкальную часть будет отвечать дирижер Иван Худяковым-Веденяпин. Именно с постановки «Жизели» 2 февраля 1926 года началась биография балетной труппы пермского театра, которой исполнится 100 лет.
«Царская невеста»
Опера «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова станет заключительной премьерой нового сезона. Ее в июне 2026 года выпустят главный дирижер театра Владимир Ткаченко и режиссер Андрей Прикотенко.
Театр-Тятрик
Пока академический Театр-Театр готовится к капитальному ремонту основного зала и не готов с точностью рассказать о премьерах нового сезона. Но его детская сцена — Театр-Тятрик — подготовила новые спектакли для маленьких зрителей.
«Театр на ладошке. Осень» (0+)
5 сентября состоится премьера спектакля «Театр на ладошке. Осень» (0+), который предназначен для малышей от 10 месяцев до четырех лет. Это заключительная часть цикла о временах года от пионеров бэби-театра в России Юрия и Ольги Устюговых. Зрителей ждет прогулка по осеннему лесу в компании дрессированной собачки Энди. Пес знает много команд, и каждый ребенок сможет с ним немного поиграть! В этом приключении гости Театра-Тятрика также познакомятся с дружной семьей ежей и птицами, а еще понаблюдают за меняющимся природным пейзажем.
«Моё» (6+)
В конце октября на детской сцене ТТ режиссер Марина Хомутова из Санкт-Петербурга представит семейный спектакль «Моё» (6+). «Эта постановка, наполненная элементами клоунады, обращается к простым, но глубоким темам — любви, доверия и заботы о себе и других. Родители и дети смогут вместе обсудить увиденное, поговорить о чувствах, личных границах и важности щедрости по отношению к другим», — рассказали в театре.
«Жил-был Геракл» (6+)
В ноябре Театр-Тятрик планирует выпустить древнегреческую сказку для зрителей от восьми лет «Жил-был Геракл». Философские вопросы свободы, воли, подвига автор пьесы Михаил Бартенев раскрывает легко, остроумно и с юмором, что сделает спектакль интересным как для детей, так и для взрослых.
Театр юного зрителя
«Братья свободы» (12+)
2 сентября ТЮЗ открывает сезон премьерой спектакля «Братья свободы» (12+) по советской повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Этот спектакль в постановке Михаила Скоморохова был показан еще 1987 году. В основе версии 2025 года, над которым работает режиссер Константин Яковлев, лежит инсценировка той самой постановки из 1980-х. «Спектакль „Братья свободы“ поднимает множество тем, которые остаются актуальными во все времена. Среди них — сложность внутрисемейных взаимоотношений, становление личности, а, главное, как в самые тяжелые времена при сложных обстоятельствах оставаться человеком», — говорится на сайте театра.
«Каштанка» (9+)
28 октября ТЮЗ планирует премьеру от режиссера и драматурга Ксении Жарковой «Каштанка» (9+) по рассказу Антона Чехова. Жаркова вслед за Чеховым задается вопросом, что важнее быть верным мечте и предать любовь или сделать выбор в пользу любви. Постановка исследует понятие «собачьей преданности», пытаясь понять, может ли человек быть также предан как собака.
«Царевна-Лягушка»
В декабре юных зрителей ждет премьера сказки «Царевна-Лягушка». Пьесу по мотивам русской народной сказки написал Илья Губин, ставит спектакль режиссер и хореограф Татьяна Безменова.
Театр кукол
«Скачайте наши души» (16+)
Мировая премьера спектакля по роману «Смерти.net» Татьяны Замировской состоится на сцене Пермского театра кукол в ноябре. «В недалеком будущем стало возможно копирование личности и сознания, чтобы даже после смерти сохранять связь с теми, кто вам дорог. Все цифровые дубликаты хранятся в пространстве, называемом „интернет для мертвых“. Главная героиня приходит в себя по ту сторону экрана и понимает, что её гибель не была случайностью. Теперь ей предстоит разрешить загадку своей смерти, а еще спасти свой новый мир, которому грозит опасность», — описывается сюжет постановки «Скачайте наши души» (16+) на сайте театра.
Театр «У моста»
Труппа Сергея Федотова осенью отправляется на гастроли по России и Белоруссии. Но обещает дать в новом сезоне серию премьер. Это постановки по произведениям «Закат» Исаака Бабеля, «Мой бедный Марат» Алексея Арбузова, «Игрок» Федора Достоевского, «Дети солнца» Максима Горького, «Вишневый сад» Антона Чехова.
