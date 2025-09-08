Челябинец предстанет перед судом за разбой и фокус с переодеванием

Металлургический райсуд Челябинска рассмотрит дело в отношении мужчины, который сначала ограбил магазин, а после переоделся и вернулся на место преступления, чтобы внести полученные деньги на счет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Металлургический райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в июле. Мужчина пришел в магазин с ножом и потребовал от продавца отдать содержимое кассы. Нажива составила 4 тысячи рублей. После он переоделся и заявился в тот же магазин, чтобы внести полученные деньги на счет, но был опознан сотрудниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!