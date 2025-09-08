На Крымском мосту скопилась большая пробка

На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась проба из 645 машин
На Крымском мосту скопилась огромная пробка
На Крымском мосту скопилась огромная пробка Фото:
новость из сюжета
Пробки на Крымском мосту

На Крымском мосту образовались значительные очереди на ручной досмотр. Об этом сообщили в оперативный канале по ситуации на автоподходах к мосту. Со стороны Тамани в очереди находятся 540 машин. Со стороны Керчи ситуация еще напряженнее: здесь скопилось 645 автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — написали в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Ранее российский союз туриндустрии обратил внимание туристов на сложности с движением по Крымскому мосту из-за заторов и временных ограничений, рекомендовав рассмотреть альтернативные направления для поездки на полуостров. В качестве одного из возможных маршрутов специалисты министерства транспорта РФ назвали автодорогу Р-280 «Новороссия», пролегающую через новые территории. Подробнее — в материале URA.RU.

