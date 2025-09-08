На Крымском мосту скопилась большая пробка

На Крымском мосту образовались значительные очереди на ручной досмотр. Об этом сообщили в оперативный канале по ситуации на автоподходах к мосту. Со стороны Тамани в очереди находятся 540 машин. Со стороны Керчи ситуация еще напряженнее: здесь скопилось 645 автомобилей.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — написали в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Ранее российский союз туриндустрии обратил внимание туристов на сложности с движением по Крымскому мосту из-за заторов и временных ограничений, рекомендовав рассмотреть альтернативные направления для поездки на полуостров. В качестве одного из возможных маршрутов специалисты министерства транспорта РФ назвали автодорогу Р-280 «Новороссия», пролегающую через новые территории. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.