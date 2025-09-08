Ребенок получил травму на площадке на берегу озера в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конструкция обрушилась на ребенка и придавила его
Конструкция обрушилась на ребенка и придавила его Фото:

В Челябинске 10-летний мальчик получил травмы на детской площадке на берегу озера Смолино. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Со слов родителей пострадавшего, на ребенка упала часть горки. 

«Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка по факту получения 10-летним ребенком травмы на детской площадке при эксплуатации качели, находящейся в ненадлежащем состоянии. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент произошел на детской площадке на берегу озера Смолино на новой набережной. «Обрушилась железная крутящаяся конструкция горки на моего сына, ударила его и придавила. Ребенок находится в больнице с сотрясением», — сообщил отец пострадавшего в группе «Подслушано „Мой Ленинский район“ в соцсети „ВКонтакте“. 

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие случившемуся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 10-летний мальчик получил травмы на детской площадке на берегу озера Смолино. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Со слов родителей пострадавшего, на ребенка упала часть горки.  «Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка по факту получения 10-летним ребенком травмы на детской площадке при эксплуатации качели, находящейся в ненадлежащем состоянии. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел на детской площадке на берегу озера Смолино на новой набережной. «Обрушилась железная крутящаяся конструкция горки на моего сына, ударила его и придавила. Ребенок находится в больнице с сотрясением», — сообщил отец пострадавшего в группе «Подслушано „Мой Ленинский район“ в соцсети „ВКонтакте“.  Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие случившемуся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...