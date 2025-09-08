В Челябинске 10-летний мальчик получил травмы на детской площадке на берегу озера Смолино. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Со слов родителей пострадавшего, на ребенка упала часть горки.
«Прокуратурой Ленинского района Челябинска организована проверка по факту получения 10-летним ребенком травмы на детской площадке при эксплуатации качели, находящейся в ненадлежащем состоянии. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел на детской площадке на берегу озера Смолино на новой набережной. «Обрушилась железная крутящаяся конструкция горки на моего сына, ударила его и придавила. Ребенок находится в больнице с сотрясением», — сообщил отец пострадавшего в группе «Подслушано „Мой Ленинский район“ в соцсети „ВКонтакте“.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие случившемуся.
