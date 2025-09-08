В Пермском крае отмечается подъем заболеваемости ОРВИ

В Пермском крае за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 9300 человек. Такие цифры привел глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, выступая на брифинге, посвященном сезонным инфекционным заболеваниям.
«За минувшую неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае 9300. Есть подъем это объединение коллективов после каникул. Подъем по сравнению с предыдущей неделей составил 30% по ОРВИ. Дальше будет стабилизация», — сказал Костарев. Он также подчеркнул, что пороговый уровень заболеваемости ОРВИ «ни по одной возрастной группе не превышен». По словам Костарева, сейчас в Прикамье преимущественно циркулирует не грипп, а риновирусная инфекция. Заболевание, сказал глава надзорного ведомства, «протекает не тяжело».
Важной мерой профилактики ОРВИ и гриппа, напомнил Костарев, является вакцинация, эффективность которой достигает 80-90%. «Цель вакцинации — не устранить грипп, а снизить заболеваемость и число умерших, особенно, от осложнений, связанных с заболеванием гриппом», — подчеркнул Костарев. Оптимальным периодом для прививок он назвал сентябрь-октябрь. «Это связано с тем, что дальше [в регионе] пойдет подъем заболеваемости и вакцинация станет менее эффективна», — заключил руководитель теруправления Роспотребнадзора в Прикамье.
К мерам профилактики ОРВИ и гриппа Костарев отнес также отнес ношение масок в общественных местах, обеззараживание поверхностей в помещениях, личную гигиену, проветривание помещений.
В свою очередь, министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что регион полностью готов к иммунопрофилактике гриппа и ОРВИ, первая партия вакцин в край уже поступила. «Сегодня в регион поступило около 400 тысяч доз вакцин, все они уже переданы в лечебные учреждения. Всего мы ожидаем порядка 1,2 млн доз вакцин. Мониторинг вакцинации ведем регулярно. Для нас очень важно, чтобы жители региона без проблем могли вакцинироваться», — заявила Крутень.
Глава ведомства также рассказала, что сейчас минздрав Прикамья формирует мобильные бригады медиков для комплексной вакцинации работников предприятий. Помимо этого, ведомство составляет списки торговых центов, в которых будут работать прививочные кабинеты.
