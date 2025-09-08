МИД: Россия ответит на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке

Захарова отметила, что удар был нанесен целенаправленно по гражданской инфраструктуре
Захарова отметила, что удар был нанесен целенаправленно по гражданской инфраструктуре
Спецоперация РФ на Украине

Москва оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», — говорится на официальном сайте МИД РФ. Однако, несмотря на это, в МИДе заявили о неизменной приверженности поиску мирного решения конфликта через диалог. Захарова также отметила, что вблизи парка «Гулливер» не располагалось никаких военных объектов, и удар был нанесен целенаправленно по гражданской инфраструктуре.

МИД России призвал мировое сообщество дать объективную оценку произошедшему и осудить действия украинских военных. В заявлении подчеркивается, что подобные инциденты происходят при поддержке западных государств, которые, по мнению Москвы, закрывают глаза на действия Киева. Молчание международных институтов в ответ на подобные атаки расценивается как соучастие в преступлениях.

Вечером 7 сентября ВСУ нанесли удар беспилотником по парку «Гулливер» в Донецке. Целью атаки стала детская площадка, где в тот момент находилось большое количество мирных жителей, в том числе дети. В результате взрыва, пострадали шесть человек, среди которых — ребенок 2011 года рождения.

Ссылки по теме
