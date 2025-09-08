Москва оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», — говорится на официальном сайте МИД РФ. Однако, несмотря на это, в МИДе заявили о неизменной приверженности поиску мирного решения конфликта через диалог. Захарова также отметила, что вблизи парка «Гулливер» не располагалось никаких военных объектов, и удар был нанесен целенаправленно по гражданской инфраструктуре.
МИД России призвал мировое сообщество дать объективную оценку произошедшему и осудить действия украинских военных. В заявлении подчеркивается, что подобные инциденты происходят при поддержке западных государств, которые, по мнению Москвы, закрывают глаза на действия Киева. Молчание международных институтов в ответ на подобные атаки расценивается как соучастие в преступлениях.
Вечером 7 сентября ВСУ нанесли удар беспилотником по парку «Гулливер» в Донецке. Целью атаки стала детская площадка, где в тот момент находилось большое количество мирных жителей, в том числе дети. В результате взрыва, пострадали шесть человек, среди которых — ребенок 2011 года рождения.
