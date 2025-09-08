Челябинцам раскрыли, почему горожане стали чаще покупать квартиры в новостройках

Спрос на новое жилье увеличился на 56% за год
В Челябинске в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 продажи новых квартир выросли на 7%. Спрос на новое жилье увеличился на 56% за год. Средняя стоимость квартир в новостройках достигла сейчас 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«При этом за месяц интерес к новому жилью у горожан вырос на 21%. Количество однокомнатных новых квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 71%. Двухкомнатных квартир – на 85%, трехкомнатных – на 71%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, когда началось снижение ключевой ставки ЦБ РФ, челябинцы стали чаще покупать жилье как на первичном, так и на вторичном рынках.

Это связано с тем, что сейчас снижается доходность депозитов. С другой, челябинцы, которые не подходят под условия льготных программ, решились на покупку новых квартир с привлечением рыночных кредитов. В целом ипотека остается ключевым драйвером спроса на рынке новостроек, что подтверждает рост абсолютного числа ипотечных сделок.

