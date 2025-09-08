В Челябинске из-за высокого спроса дорожают квартиры на «вторичке»

В Челябинске из-за высокого спроса дорожают квартиры на вторичном рынке
Квартиры на «вторичке» в городе в среднем продают по 5 652 000 рублей за объект
Квартиры на «вторичке» в городе в среднем продают по 5 652 000 рублей за объект Фото:

В Челябинске в августе  квартиры на вторичном рынке подорожали до 106 114 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем их продают по 5 652 000 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в августе 2025 года квартиры на вторичном рынке подорожали на 1,5% — до 5 655 000 рублей. Площадь квартир, выставленных на продажу на „вторичке“, „усыхает“ так же, как и на первичном рынке — только за последний месяц средний объект потерял 0,5 квадратных метра, и теперь размер среднестатистической продаваемой квартиры — 52,9 квадратных метров», — сообщается на сайте «Мир квартир».

В целом по России цены на вторичное жилье скорее снижались. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке достигла 6 464 538 рублей за объект. Самый большой прирост был обнаружен в Перми (+4,6%), Чебоксарах (+4,4%), Грозном (+4,4%).

