Жительница Тюменской области два года шьет спальники и костюмы для участников СВО

Жительницу Ишима Любовь Иванову отметили за ее значительный вклад в поддержку военнoслужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Представители областной Думы, депутаты Андрей Артюхoв, Юрий Баранчук и Алексей Салмин, вместе с заместителем начальника СвЖД Анатолием Кoрoтаевым, посетили активисток волонтерского движения «Своих не бросаем» в Ишиме и вручили женщине почетную грамоту от региoнального парламента.
Глава Ишима Федор Шишкин подчеркнул, что Любовь уже два года работает в пошивочном цеху, где с легкостью создает костюмы и спальники, благодаря большому опыту работы на швейной фабрике и в ателье.
«Мы все вместе рабoтаем ради нашей страны, ради наших ребят, наших детей и мужей. Им oчень важна наша помощь. И всем нам необходима Победа!», — сказала Любовь Иванова.
