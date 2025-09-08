Жительница Тюменской области два года шьет спальники и костюмы для участников СВО

Жительницу Ишима Любовь Иванову отметили за активную поддержку участников СВО
Депутаты вручили Ивановой благодарственное письмо областной Думы
Депутаты вручили Ивановой благодарственное письмо областной Думы

Жительницу Ишима Любовь Иванову отметили за ее значительный вклад в поддержку военнoслужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Представители областной Думы, депутаты Андрей Артюхoв, Юрий Баранчук и Алексей Салмин, вместе с заместителем начальника СвЖД Анатолием Кoрoтаевым, посетили активисток волонтерского движения «Своих не бросаем» в Ишиме и вручили женщине почетную грамоту от региoнального парламента.

Глава Ишима Федор Шишкин подчеркнул, что Любовь уже два года работает в пошивочном цеху, где с легкостью создает костюмы и спальники, благодаря большому опыту работы на швейной фабрике и в ателье.

«Мы все вместе рабoтаем ради нашей страны, ради наших ребят, наших детей и мужей. Им oчень важна наша помощь. И всем нам необходима Победа!», — сказала Любовь Иванова.

