Что известно о деле экс-начальницы пермского фонда, сбежавшей во Францию

В Перми продолжается заседание по делу Елены Найдановой, которая была директором фонда «Содействие XXI век». Она сбежала за границу и предположительно находится во Франции. Пермячку судят за хищения средств из фонда. Прокурор Елена Плотникова рассказала URA.RU, что на данном этапе суд изучает письменные материалы дела. Оглашаются бухгалтерские экспертизы и другие документы. Агентство собрало воедино все, что известно о деятельности Елены Найдановой и том, за что ее судят.
Работа
Елена Найданова была назначена директором фонда «Содействие XXI век» в октябре 2017 года. Сам фонд существовал с 2015 года. На допросе она рассказывала следователям, что на эту должность ее пригласила тогдашний зампред краевого правительства Елена Лопаева. По словам Найдановой, ей сразу объяснили, что фонд реализует не только благотворительные проекты, но и финансирует деятельность сотрудников администрации губернатора, в том числе Максима Решетникова, который тогда был исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
Обналичивание денег
По словам самой же Найдановой, которая давала показания сотрудникам ФСБ, Лопаева назвала ей назвали ряд компаний, с которыми нужно заключать фиктивные договоры на проведение массовых мероприятий. После оплаты руководители фирм снимали деньги со счетов и возвращали их Найдановой за вычетом небольшого процента. На обналиченные деньги женщина покупала доллары и евро, которые она впоследствии передавала на отпуск. Из средств фонда для Решетникова и его гостей Найданова оплачивала алкогольные напитки, а также сигары. В частности, за 2017 год на сигары было потрачено 94 тысячи рублей, за 2018 год — 137 тысяч рублей.
Выборы
Также Елена Найданова рассказывала во время допроса, что из средств фонда деньги тратились на выборы. В 2017 году на выборы губернатора Пермского края из средств фонда было потрачено 1,1 млн рублей, на выборы президента в 2018 году — 67 млн рублей. Она рассказала, что оплачивала работу агитаторов в муниципалитетах региона.
Личные траты Решетникова
Елена Найданова рассказала, что на деньги из фонда для тогдашнего губернатора Пермского края Максима Решетникова покупались фрукты, алкоголь и даже носки. В своем интервью 59.RU она призналась, что фонд «Содействие XXI век» оплатил для Решетникова Mercedes за 12 млн рублей, кеды за 39 тысяч рублей и даже детская горка в загородную резиденцию, где проживала чета Решетниковых.
Уголовное дело
Фигурантами по делу о хищениях стали экс-директор фонда Елена Найданова и бывший зампредседателя краевого правительства Елена Лопаева. Пока шло следствие Найданова находилась под подпиской о невыезде, а Лопаева была сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом. Обе своей вины не признали. Они подробно рассказали на что тратились деньги, но не согласны с тем, что это похитили их. В качестве аргумента заверяли, что себе они не взяли ни копейки, а все тратили на нужды высшего должностного лица региона.
Бегство
О том, что Найданова сбежала, стало известно 18 июля 2023 года. Она не явилась на очередное заседание. После перерыва стало понятно, что ее местонахождение неизвестно. Позже выяснилось, что она покинула пределы страны. Предположительно, она находится во Франции, где владеет недвижимостью. Сейчас дело Найдановой выделено в отдельное производство. Елена Лопаева была приговорена к колонии, но ей дали отсрочку пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.
