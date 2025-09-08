ФК «Челябинск» дома выиграл у «Чайки» 1:0 благодаря голу Эзы

ФК «Челябинск» в домашнем матче выиграл у «Чайки» из Песчанокопского Ростовской области со счетом 1:0. Игру, несмотря на дождь, посетили 5300 болельщиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, наблюдавший за матчем.
В первом тайме челябинцы в два раза превзошли гостей по времени владения мячом. Было несколько угловых и опасных штрафных, но не Эза, ни Гаджимурадов, ни Кочиев не смогли воспользоваться стандартными положениями. Иногда лидерам челябинской команды не хватало точности. При этом ростовчане показали очень слаженную командную игру, удачно парируя все челябинские атаки. Но своими моментами также не воспользовались.
А вот на 51-й минуте второго тайма Кертанов классно провел мяч по центру между защитниками, сделал передачу на Эзу, а тот спокойно уверенно обыграл вратаря. Этот гол словно взбодрил «Чайку», и соперники начали более активно обмениваться опасными атаками. Но счет остался неизменным.
Молодой футбольный клуб «Чайка» был образован в 1997 году. Прошлый сезон в Первой лиге 2024/2025 песчанокопцы завершили на тринадцатом месте. Нынешний сезон «Чайка» начала с победы и трех ничьих, а далее последовали четыре поражения с общим балансом 0:13. С 17 очками «Челябинск» вернулся на пятую строчку турнирной таблицы.
ФК «Челябинск» и «Чайка» встречались раньше два раза в группе «Золото» Второй Лиги «А» сезона 2023/2024 годов. Сначала в гостях челябинцы сыграли вничью 1;1, а затем на стадионе «Центральный» разгромили футболистов из Ростовской области 5:0.
