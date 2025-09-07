На Центральном стадионе Челябинска создадут 70 мест для инвалидов-колясочников

В Челябинске по периметру футбольного поля стадиона «Центральный» установят 14 специальных модулей, на которых смогут разместить около 70 маломобильных болельщиков. О модернизации стадиона после выхода ФК «Челябинск» в Первую лигу и планах на ближайшее будущее URA.RU рассказал директор стадиона «Центральный» Дамир Шафигуллин.
«После выхода ФК „Челябинск“ в Первую лигу ФНЛ возникли дополнительные требования к домашнему стадиону клуба. Это потребовало от нас в короткие сроки выполнить модернизацию комплекса, включающую в себя усиление пропускной системы, создание точек питания, специальных мест для маломобильных граждан, дополнительных санитарных узлов. При этом стадион должен соответствовать по всем параметрам существующим строительным нормам и требованиям СанПиНа», — рассказал Дамир Шафигуллин, проводя экскурсию по стадиону.
Большинство изменений болельщики уже могут увидеть во время матчей. Например, комментаторскую кабину и кабину для трансляций. А у бровки поля появились специальные платформы для инвалидов-колясочников.
«Согласно требованиям РФС, люди с ограниченными возможностями должны иметь постоянный обзор всего поля и прилегающих к нему участков. И поскольку здесь ограниченная возможность размещения таких мест на самих трибунах, появилось решение установить модули у первой линии рекламы. Часть таких модулей нам привезли в экспериментальном варианте, и мы их уже установили. На последних двух играх уже были болельщики, которым данные модули понравились. И теперь они также смогут ходить на футбол. Наш стадион сейчас, наверное, единственный в России, где установлены именно такие модули. По крайней мере приезжающие представители РФС, говорят, что такого раньше не видели», — говорит Дамир Шафигуллин.
Всего планируется вдоль трех трибун установить 14 модулей для колясочников, рассчитанных на 70 маломобильных граждан. Плюс рядом с ними смогут находиться 70 сопровождающих. Преимущество таких конструкций в том, что на зиму их можно будет убирать, чтобы была возможность вывоза снега со стадиона.
Также среди новшеств — появление в чаше стадиона двух буфетов, которые открываются примерно за час до начала матчей. Там доступны гамбургеры, сосиски в тесте, снеки, поп-корн и безалкогольные напитки. Открыт буфет и около третьего входа на стадион, чтоб там в перерыве между таймами болельщики с восточной и части южной трибун могли спокойно перекусить. Установлены и стационарные туалеты со всеми удобствами.
«По требованиям к стадионам Второй категории использование биотуалетов не допускается. У нас пока установлены за территорией стадиона три модуля с санитарными узлами для зрителей обоих полов. Но это временное решение. А до конца года санитарные узлы появятся на самом стадионе, они будут расположены на втором и третьем входах, в том числе и модули для инвалидов, также появятся и туалеты и для гостевых болельщиков, тем самым будут выполнены все требования, предъявляемые к стадионам Второй категории», — пояснил Дамир Шафигуллин.
В приоритете, как и на всех объектах с массовым пребыванием людей, конечно же, безопасность. И вход на стадион начинается с пропускной зоны.
«На играх челябинцы уже увидели разницу, и сейчас заходят на стадион гораздо быстрее. В планах — провести модернизацию пропускной системы, чтобы минимизировать человеческий фактор: сюда встанут турникеты со считывателями билетов. Надеюсь, это получится сделать уже до конца года. Когда команда перешла в Первую лигу, требования к безопасности стали серьезнее. И в любом случае за порядком будут продолжать следить сотрудники МВД, частной охранной организации и контролеры-распорядители, а также специалисты с базой определенных лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, но это уже требование настоящего времени», — констатирует директор.
В числе незаметных для зрителей изменений — появление в подтрибунных помещениях раздевалки для созданной в 2025 году футбольной команды «Челябинск-2». Она оформлена в фирменные цвета футбольного клуба.
«В этом году было принято решение об организации второй команды, в которую вошли игроки Челябинской области, воспитанники наших спортивных футбольных школ. И в принципе ребята играют неплохо. Сейчас самые младшие из них — 2007 год рождения», — говорит Дамир Шафигуллин.
Популярность футбола после выхода ФК «Челябинск» в Первую лигу ФНЛ сильно выросла. И некоторые домашние матчи собирают сейчас до 7000 зрителей. Поэтому сейчас, как никогда, актуален вопрос о комфорте зрителей. Ну и конечно же в числе постоянных забот — наведение порядка и чистоты, как на самом стадионе, так и вокруг него, а также регулярное наблюдение и уход за футбольным полем, что важно для поддержания качества игры и продления срока службы покрытия.
Справка
Стадион «Центральный» (ранее — «Труд») построен в Челябинске в 1935 году как многофункциональный спорткомплекс для проведения соревнований по боксу, борьбе и легкой атлетике. С появлением специализированных спорткомплексов возник вопрос о перепрофилировании стадиона. И в 1953 году «Труд» был перепрофилирован в футбольный стадион. Первый матч состоялся между командами «УралМаш» (Свердловск) и «Локомотив» (Челябинск).
В 1990 году стартовала реконструкция стадиона, которая с тех пор то начиналась, то приостанавливалась несколько раз. При этом было допущено несколько ошибок в проектах, что, к примеру, привело к появлению трещины на западной трибуне. Последний раз стадион был закрыт на капитальный ремонт в 2019 году — его результаты сегодня перед глазами зрителей.
