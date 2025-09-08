МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для ноты протеста

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста из-за якобы вторжения российского вертолета в эстонское воздушное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского МИД.
«Сегодня, 8 сентября, МИД Эстонии вызвал поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу нарушения воздушного пространства Эстонии 7 сентября», —написали на сайте ведомства. По его данным, российское воздушное судно якобы находилось над территорией Эстонии в течение четырех минут.
Российская авиация осуществляет полеты над нейтральными водами, строго соблюдая международные нормы использования воздушного пространства, не пересекает маршруты иностранных самолетов и избегает опасного сближения с ними. Эту информацию неоднократно подчеркивали в Министерстве обороны России.
