В Катав-Ивановском районе Челябинской области вечером 8 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство занесло и оно съехало в кювет, полностью перегородив проезжую часть. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«В 20:45 на 1639 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва — Челябинск) водитель автомобиля „Ивеко“ с полуприцепом, по предварительным данным, в условиях дождя не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, съехал в кювет. Движение в месте временно перекрыто», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии движение на участке трассы оказалось заблокированным. Объезд организовали через Катав-Ивановск. Чуть позже ввели реверсивное движение.
