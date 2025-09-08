Фура полностью перегородила трассу М-5 в Челябинской области. Видео

Большегруз развернуло на скользкой дороге на челябинской трассе
Большегруз развернуло на скользкой дороге на челябинской трассе Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области вечером 8 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство занесло и оно съехало в кювет, полностью перегородив проезжую часть. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В 20:45 на 1639 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва — Челябинск) водитель автомобиля „Ивеко“ с полуприцепом, по предварительным данным, в условиях дождя не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, съехал в кювет. Движение в месте временно перекрыто», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии движение на участке трассы оказалось заблокированным. Объезд организовали через Катав-Ивановск. Чуть позже ввели реверсивное движение.

