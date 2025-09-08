В Пермском крае открылась гостиница в стиле XIX века

В поселке Пожва Коми-Пермяцкого округа (Пермский край) начал работу новый отель Pozhva в историческом стиле XIX века. Отель расположен в полностью отреставрированном здании, а его основателем и инвестором выступил местный предприниматель Тихон Корякин. Запуск гостиницы состоялся после завершения тестового режима.
«В поселке Пожва в Коми-Пермяцком округе после тестового режима начал работу одноименный отель Pozhva. Интерьеры номеров выдержаны в стиле XIX века. В планах создать в отеле спа-зону, а также организовать дополнительные экскурсии, посвященные истории округа», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа.
Стоимость проживания в отеле составляет от 1,2 тыс. до 5,4 тыс. рублей в сутки, включая завтрак. Гостям предлагают экскурсионные программы по достопримечательностям района, тематические мероприятия и велопрогулки. В дальнейшем для посетителей планируется открыть спа-зону и расширить туристические маршруты, связанные с богатой историей Коми-Пермяцкого округа.
