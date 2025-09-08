Названы самые популярные направления летних путешествий россиян в 2025 году

Названы самые популярные направления летних путешествий в 2025 году. Самым популярным стал Краснодарский край, согласно доли бронирования гостиниц. Информацию опубликовали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Самыми популярными направлениями летних путешествий россиян по стране стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург», — указано на сайте. Отмечается, что доля бронирований в Краснодарском крае составила 20,3%, в Москве — 17,1%, а в Санкт-Петербурге — 13,7%.
Также отмечается, что популярным направлением считается Крым (доля бронирования гостиниц 4,7%) и Московская область (2,9%). Также доля бронирования в Татарстане составила 2,7%.
Ранее эксперты отмечали, что этим летом из-за перегруженности морских направлений, ограниченного доступа к авиаперелетам и железнодорожным билетам в Крым многие российские семьи с детьми стали чаще выбирать экскурсионные маршруты по стране. Среди альтернативных направлений вырос спрос на поездки в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие города, однако Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург сохранили лидирующие позиции по бронированию гостиниц.
