08 сентября 2025

Названы самые популярные направления летних путешествий россиян в 2025 году

РСТ: Краснодарский край стал самым популярным направлением российского туризма
© Служба новостей «URA.RU»
Одними из самых популярных направлений для туризма стали Москва и Санкт-Петербург, сообщили в РСТ
Одними из самых популярных направлений для туризма стали Москва и Санкт-Петербург, сообщили в РСТ

Названы самые популярные направления летних путешествий в 2025 году. Самым популярным стал Краснодарский край, согласно доли бронирования гостиниц. Информацию опубликовали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Самыми популярными направлениями летних путешествий россиян по стране стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург», — указано на сайте. Отмечается, что доля бронирований в Краснодарском крае составила 20,3%, в Москве — 17,1%, а в Санкт-Петербурге — 13,7%.

Также отмечается, что популярным направлением считается Крым (доля бронирования гостиниц 4,7%) и Московская область (2,9%). Также доля бронирования в Татарстане составила 2,7%.

Ранее эксперты отмечали, что этим летом из-за перегруженности морских направлений, ограниченного доступа к авиаперелетам и железнодорожным билетам в Крым многие российские семьи с детьми стали чаще выбирать экскурсионные маршруты по стране. Среди альтернативных направлений вырос спрос на поездки в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие города, однако Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург сохранили лидирующие позиции по бронированию гостиниц.

© Служба новостей «URA.RU»
