Стало известно, в какие города россияне отправились вместо курортов

Летом 2025 года российские семьи с детьми стали чаще выбирать экскурсионные маршруты внутри страны вместо традиционного отдыха на море. Среди популярных альтернатив оказались поездки в такие города, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Великий Новгород, а также Москва и Санкт-Петербург.
«Из-за перегруженности морских направлений россияне с детьми этим летом активно заменяли их экскурсионным отдыхом... Помимо Крыма и Краснодарского края семьи путешествовали в Нижний Новгород, Казань, Великий Новгород и Екатеринбург. Популярными остались также Санкт-Петербург и Москва», — рассказали в «Известиях».
Эксперты отмечают значительный рост интереса к экскурсионным регионам. В Свердловской области число бронирований от семей с детьми в августе увеличилось на 31%, в Смоленской и Костромской — на 20%, в Ярославской — на 14%.
Самым востребованным транспортом для семейных путешествий стали поезда: на них пришлось почти 15% всех билетов, купленных для детей. Для авиаперелетов этот показатель составил 11,5%, для междугородних автобусов — 9,5%.
Ранее власти и эксперты отмечали, что перегруженность морских направлений, дефицит железнодорожных билетов в Крым и временное закрытие аэропортов привели к росту спроса на внутренние экскурсионные маршруты. Для поездок на юг страны железная дорога оставалась основным транспортом, однако билеты часто раскупались сразу после начала продаж, что вынуждало россиян искать альтернативные варианты отдыха внутри страны.
