Скончалась одна из крупнейших ученых-филологов XX века Аза Тахо-Годи: ее жизнь и наследие

Ученый-филолог Аза Тахо-Годи, соратница и хранительница творческого и духовного наследия философа Алексея Лосева, скончалась 8 сентября. Об этом сообщила Межрегиональная общественная организация писателей «Русский ПЕН-центр». По данным организации, Тахо-Годи умерла после продолжительной болезни. Она была одной из главных фигур русской филологической традиции XX века, представителем классического духа гуманитарного образования. Ее биография, труды и достижения — в материале URA.RU.
Происхождение и репрессии против родителей
Аза Алибековна Тахо-Годи родилась 26 октября 1922 года в Махачкале, на территории Дагестанской АССР (ныне Республика Дагестан), в семье одного из ведущих политических деятелей республики, Алибека Алибековича Тахо-Годи (1892–1937). В 1929 году семья перебралась в Москву.
В 1937 году отец был подвергнут репрессиям и расстрелян; его реабилитация состоялась в 1956 году. Мать, Нина Петровна Тахо-Годи (1894–1982), также стала жертвой репрессий и отбывала наказание в лагерях Мордовии. После ареста родителей Аза Тахо-Годи и ее сестра временно проживали у дяди по материнской линии во Владикавказе.
Учеба и академическая карьера Тахо-Годи
После окончания средней школы Аза Тахо-Годи поступила в Московский государственный педагогический институт имени Карла Либкнехта. В ходе Великой Отечественной войны, летом 1943 года, данный институт был объединен с Московским государственным педагогическим институтом имени В. И. Ленина, который ныне носит название Московский педагогический государственный университет.
В 1944 году она завершила обучение, получив диплом объединенного вуза. Затем Аза Алибековна продолжила образование в аспирантуре по направлению «классическая филология». Среди ее наставников особо выделялся философ Алексей Федорович Лосев (1893–1988), впоследствии ставший ее научным руководителем.
Аза Тахо-Годи являлась доктором филологических наук и профессором (с 1965 года). В 1948 году в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Поэтические тропы Гомера и их социальное значение». В 1958 году в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР (ныне — Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук) ею была защищена докторская диссертация на тему «Русские революционные демократы и античность в контексте предшествующего литературно-эстетического развития».
Преподаватель и исследователь
В 1948–1949 годах Аза Тахо-Годи работала на кафедре классической филологии Киевского государственного университета (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). В период с 1949 по 1958 год она преподавала античную литературу, а также латинский и древнегреческий языки в Московском областном индустриально-педагогическом институте (с 1957 года — Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской, ныне Государственный университет просвещения в Мытищах Московской области).
С 1957 по 1987 год параллельно осуществляла преподавание курса античной литературы в Литературном институте имени А. М. Горького Союза писателей СССР (в настоящее время — Литературный институт имени А. М. Горького, Москва).
С 1959 года Аза Тахо-Годи работала на кафедре классической филологии филологического факультета МГУ, а с 1962 по 1996 год занимала должность заведующей этой кафедрой; с 1996 года являлась профессором.
С 1982 года она возглавляла античную комиссию научного совета «История мировой культуры» АН СССР и входила в состав научного совета «История мировой культуры» РАН.
С 1997 года Аза Тахо-Годи состояла членом русского пен-центра (Москва) и входила в почетный президиум этой писательской общественной организации.
Работы в области филологии Тахо-Годи
Является автором и соавтором свыше 800 научных трудов, монографий и учебных пособий, а также ряда книг. Среди наиболее значимых публикаций выделяются: учебник «Античная литература» (1963), монография «Аристотель: жизнь и мысль» (1982), исследование «Одиссея и ее художественный смысл» (1988), работы «Платон. Аристотель» (1993), «А. Ф. Лосев» (1997) из серии «Жизнь замечательных людей», «Боги и герои Древней Греции» (2002), сборник статей «А. Ф. Лосев — философ и писатель. К 110-летию со дня рождения» (2003), «Varia historia. Античность и современность» (2007), мемуары «Жизнь и судьба. Воспоминания» (2009), комментарии к произведениям Платона в издании «Ранние диалоги Платона и сочинения платоновской школы» (2010), учебное пособие «Античная литература для высшей школы» (2013), а также работы последних лет: «Аристотель. В поисках смысла» (2014), «Платон. Миф и реальность» (2014) и коллективная монография «А. Ф. Лосев. Творчество, традиции, интерпретации» (2014).
Выступала составителем, редактором, автором предисловий и комментариев в антологиях «Античные риторики» (1978) и «Античные гимны» (1988). Ею подготовлено свыше 300 статей для энциклопедии «Мифы народов мира» (1980–1982, 1987–1988). Под редакцией азы тахо-годи и с ее подробными комментариями в 1990–1994 годах вышло полное собрание сочинений Платона на русском языке.
Хранительница наследия Алексея Лосева
Аза Тахо-Годи на протяжении многих лет являлась хранительницей наследия своего наставника Алексея Лосева и поддерживала тесные отношения с его семьей. После смерти супруги философа в 1954 году она стала его ближайшим спутником и официально вступила с ним в брак. В 1990 году, после ухода Лосева из жизни, Тахо-Годи выступила одной из инициаторов создания и возглавила культурно-просветительское общество «Лосевские беседы».
В 2004 году по ее инициативе в доме на Арбате, где проживал Алексей Лосев, была открыта государственная Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». В 2019 году учреждение получило статус государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом Лосева — научная библиотека и мемориальный музей». Основу библиотечного фонда составило мемориальное собрание из десяти тысяч книг, переданное Азой Тахо-Годи.
Аза Тахо-Годи удостоена звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации (1998) и почетного профессора Московского университета (1993). Она награждена орденом Почета (2023), почетной грамотой президента Российской Федерации (2015), а также отмечена наградами Русской православной церкви: орденом преподобной Ефросинии, великой княгини Московской (2012), и орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2022). Среди ее наград также серебряная медаль Института философии РАН (2011).
