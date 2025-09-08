Омбудсмен подключилась к делу екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с родственниками екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве. По ее словам, мать задержанного уверена в его невиновности, а ситуация вызывает много вопросов. Об этом заявила омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
«В данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране», — заявила Мерзлякова.
Она также уточнила, что в этом деле был задержан еще один человек, однако после установления гражданства его освободили. Мерзлякова готовит официальное обращение к азербайджанским коллегам с просьбой о содействии и разъяснении ситуации.
В июле 2025 года в Азербайджане были задержаны восемь граждан России по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле, а также сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан». Российские власти неоднократно направляли запросы о консульском доступе и условиях содержания задержанных, однако официальных ответов от Баку пока не поступило. Родственники арестованных сообщают о трудностях с контактами и тяжелых условиях содержания.
