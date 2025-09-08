08 сентября 2025

Омбудсмен подключилась к делу екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодого человека задержали в Азербайджане в начале июля
Молодого человека задержали в Азербайджане в начале июля Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с родственниками екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве. По ее словам, мать задержанного уверена в его невиновности, а ситуация вызывает много вопросов. Об этом заявила омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«В данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране», — заявила Мерзлякова.

Она также уточнила, что в этом деле был задержан еще один человек, однако после установления гражданства его освободили. Мерзлякова готовит официальное обращение к азербайджанским коллегам с просьбой о содействии и разъяснении ситуации.

В июле 2025 года в Азербайджане были задержаны восемь граждан России по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле, а также сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан». Российские власти неоднократно направляли запросы о консульском доступе и условиях содержания задержанных, однако официальных ответов от Баку пока не поступило. Родственники арестованных сообщают о трудностях с контактами и тяжелых условиях содержания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела встречу с родственниками екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве. По ее словам, мать задержанного уверена в его невиновности, а ситуация вызывает много вопросов. Об этом заявила омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «В данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране», — заявила Мерзлякова. Она также уточнила, что в этом деле был задержан еще один человек, однако после установления гражданства его освободили. Мерзлякова готовит официальное обращение к азербайджанским коллегам с просьбой о содействии и разъяснении ситуации. В июле 2025 года в Азербайджане были задержаны восемь граждан России по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле, а также сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан». Российские власти неоднократно направляли запросы о консульском доступе и условиях содержания задержанных, однако официальных ответов от Баку пока не поступило. Родственники арестованных сообщают о трудностях с контактами и тяжелых условиях содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...