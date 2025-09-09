Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский»

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский», ему отказали в Роспатенте
Shaman не сможет производить водку под брендом «Я русский», ему отказали в Роспатенте Фото:

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, размещенные в электронной базе ведомства. Решение было принято в конце августа 2025 года и касается обеих заявок, поданных исполнителем на регистрацию знака. Ранее Shaman, ставший знаменитым после исполнения своего хита «Я русский», подавал заявки на регистрацию одноименного товарного знака для алкоголя, включая водку и парфюмерии.

«Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака „Я русский“», — отмечают журналисты, ознакомившиеся с документами. Причем они добавляют, что изначально Дронову дали полгода для разъяснений и пояснений по факту целесообразности товарного знака. Однако необходимые документы так и не поступили.

Shaman подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. Если бы заявку одобрили, то он смог бы выпускать и реализовывать под этим брендом водку, а также другие виды крепких алкогольных напитков. Причем, согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывал и более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, размещенные в электронной базе ведомства. Решение было принято в конце августа 2025 года и касается обеих заявок, поданных исполнителем на регистрацию знака. Ранее Shaman, ставший знаменитым после исполнения своего хита «Я русский», подавал заявки на регистрацию одноименного товарного знака для алкоголя, включая водку и парфюмерии. «Роспатент принял соответствующее решение в конце августа, отказ получен по обеим заявкам на регистрацию товарного знака „Я русский“», — отмечают журналисты, ознакомившиеся с документами. Причем они добавляют, что изначально Дронову дали полгода для разъяснений и пояснений по факту целесообразности товарного знака. Однако необходимые документы так и не поступили. Shaman подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Я русский» еще в октябре 2024 года. Если бы заявку одобрили, то он смог бы выпускать и реализовывать под этим брендом водку, а также другие виды крепких алкогольных напитков. Причем, согласно данным от Роспатента, бренд «Я Русский» охватывал и более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...