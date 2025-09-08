08 сентября 2025

Певец Akmal выступит на гастрофестивале «Блюда от верблюда» в Челябинске

На фестивале будут представлены блюда уральской кухни
На фестивале будут представлены блюда уральской кухни
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Российский певец Akmal' выступит на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда» в Челябинске 13 сентября. Концерт артиста начнется в 21:00 на набережной реки Миасс в Арт-сквере и станет завершающим событием первого дня праздника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Завершит первый день гастрофеста специальный гость — российский певец, музыкант и автор песен Akmal'. В 21:00 в унисон с челябинцами и гостями города он исполнит свои хиты. Вход свободный», — отметили в мэрии.

Фестиваль пройдет 13-14 сентября с участием 30 шеф-поваров и челябинских заведений. Среди них — семейный ресторан The Pechka, «Биоферма», корнер «Мясорубка», кафе Kazan Bistro, кулинария «Уральские Пельмени», «Чифань №1», ресторан «Камчатка», а также фермерские маркеты. На главной сцене выступят коллективы из Челябинска, Уфы и Казани.

Праздничные мероприятия пройдут в рамках 289-летия Челябинска. Главные торжества начнутся 13 сентября — в официальный день рождения города — и продлятся до 20 сентября. В программе: парад первоклассников, «ЧелТранспортФест», караоке-фестиваль «Челябинск, пой!», выставки и другие события. Главными хедлайнерами станут Дмитрий Певцов, Валерия и группа «Братья Грим».

